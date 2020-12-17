https://ria.ru/20201217/zhaloba-1589763645.html

Полиция начала проверку по жалобе рязанского журналиста Путину

Полиция начала проверку по жалобе рязанского журналиста Путину

Полиция начала проверку по факту жалобы рязанского журналиста президенту РФ на травлю, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по Рязанской области. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:50

2020-12-17T17:50

2020-12-17T17:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

рязанская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту жалобы рязанского журналиста президенту РФ на травлю, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по Рязанской области.Главный редактор 62 Info Антон Насонов, один из победителей конкурса общероссийского народного фронта "Правда и справедливость", подготовил видеоролик о проблемах Рязани, связанных с работой Ново-Рязанской ТЭЦ. В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг он пожаловался главе государства, что после того, как видео было слито в сеть, его начали травить и обвинять в продажности."В УМВД России по Рязанской области зарегистрирована информация о противоправных действиях в отношении журналиста издания "62 Инфо" Антона Насонова, прозвучавшая в его выступлении во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. Проверка данной информации поручена управлению уголовного розыска УМВД России по Рязанской области", - говорится в сообщении.По результатам проверки полицией будет принято процессуальное решение.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

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рязанская область

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владимир путин, рязанская область, общество