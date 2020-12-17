https://ria.ru/20201217/zhaloba-1589699493.html

В Ленинградской области проверят сотрудника ПФР после жалобы Путину

В Ленинградской области проверят сотрудника ПФР после жалобы Путину

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициирует проверку "служебного поведения" сотрудника Пенсионного фонда России, который при общении с... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:36

2020-12-17T14:36

2020-12-17T14:45

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

пенсионный фонд рф

владимир путин

ленинградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589689228_0:55:3408:1972_1920x0_80_0_0_74b07b3b47b7c51676a33cfb141d470e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициирует проверку "служебного поведения" сотрудника Пенсионного фонда России, который при общении с местным жителем посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает администрация региона.Президент России Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", заметил, что госслужащие бывают разные и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который рассказал о своем общении с одним чиновником. "Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал", - сказал этот госслужащий."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда… с просьбой провести проверку служебного поведения одного из сотрудников, к которому с вопросом о повышении пенсии обращался инвалид, житель деревни Терпилицы Волосовского района Антон Николаевич Терехов", - сообщает официальный Telegram-канал региона.Как отмечается, Дрозденко также обратил внимание глав районных администраций на необходимость корректного общения с жителями всех сотрудников администраций как вживую, так и в социальных сетях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/putin-1589681287.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, владимир путин, ленинградская область, общество