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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/zhaloba-1589699493.html
В Ленинградской области проверят сотрудника ПФР после жалобы Путину
В Ленинградской области проверят сотрудника ПФР после жалобы Путину
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициирует проверку "служебного поведения" сотрудника Пенсионного фонда России, который при общении с... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:36
2020-12-17T14:45
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
пенсионный фонд рф
владимир путин
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициирует проверку "служебного поведения" сотрудника Пенсионного фонда России, который при общении с местным жителем посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает администрация региона.Президент России Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", заметил, что госслужащие бывают разные и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который рассказал о своем общении с одним чиновником. "Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал", - сказал этот госслужащий."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда… с просьбой провести проверку служебного поведения одного из сотрудников, к которому с вопросом о повышении пенсии обращался инвалид, житель деревни Терпилицы Волосовского района Антон Николаевич Терехов", - сообщает официальный Telegram-канал региона.Как отмечается, Дрозденко также обратил внимание глав районных администраций на необходимость корректного общения с жителями всех сотрудников администраций как вживую, так и в социальных сетях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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пенсионный фонд рф, владимир путин, ленинградская область, общество

В Ленинградской области проверят сотрудника ПФР после жалобы Путину

14:36 17.12.2020 (обновлено: 14:45 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициирует проверку "служебного поведения" сотрудника Пенсионного фонда России, который при общении с местным жителем посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает администрация региона.
Президент России Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", заметил, что госслужащие бывают разные и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который рассказал о своем общении с одним чиновником. "Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал", - сказал этот госслужащий.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Путин ответил на вопрос о плохом поведении чиновников в кабинетах
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда… с просьбой провести проверку служебного поведения одного из сотрудников, к которому с вопросом о повышении пенсии обращался инвалид, житель деревни Терпилицы Волосовского района Антон Николаевич Терехов", - сообщает официальный Telegram-канал региона.
Как отмечается, Дрозденко также обратил внимание глав районных администраций на необходимость корректного общения с жителями всех сотрудников администраций как вживую, так и в социальных сетях.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Пенсионный фонд РФВладимир ПутинЛенинградская областьОбщество
 
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