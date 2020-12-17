https://ria.ru/20201217/yazyk-1589727749.html

В Киеве сочли законопроект Молдавии по русскому языку опасным

В Киеве сочли законопроект Молдавии по русскому языку опасным

Решение парламента Молдавии признать русский языком межнационального общения опасно, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:02

2020-12-17T16:02

2020-12-17T16:02

алексей данилов

молдавия

украина

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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Решение парламента Молдавии признать русский языком межнационального общения опасно, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Как сообщается на сайте СНБО, Данилов провел онлайн-встречу с руководителем Бюро национальной безопасности (БНБ) Республики Польша Павелом Солохом. Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, уделив особое внимание событиям в Белоруссии и ситуации в Молдавии после выборов."Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", - цитирует Данилова пресс-служба. Однако секретарь СНБО не пояснил, почему он считает опасным это решение.Отмечается, что стороны обсудили также борьбу с пандемией COVID-19, в частности, обеспечение массовой вакцинации населения государств.Данилов и Солох выразили уверенность в необходимости активизации дальнейшего сотрудничества между ведомствами стран в формате "Люблинского треугольника" (Украина, Польша, Литва) "с последующим возможным привлечением к взаимодействию Румынии, учитывая безопасность в Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году"."Кроме того, А. Данилов поддержал инициативу П. Солоха по организации в начале следующего года открытой онлайн-конференции на тему ситуации безопасности в регионе. Стороны договорились углубить обмен информацией между ведомствами и начать работу над организацией конференции", - отмечается на сайте СНБО.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/peskov-1587673617.html

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589725723.html

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алексей данилов, молдавия, украина, в мире