https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589688829.html

СК проверит данные о невыплатах тверским медикам, работающим с COVID-19

СК проверит данные о невыплатах тверским медикам, работающим с COVID-19

Следователи начали проверку информации и невыплате компенсаций за работу с ковид-пациентами медикам инфекционной больницы Твери, сообщило следственное... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:05

2020-12-17T14:05

2020-12-17T14:12

следственный комитет россии (ск рф)

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

здоровье - общество

владимир путин

тверская область

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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации и невыплате компенсаций за работу с ковид-пациентами медикам инфекционной больницы Твери, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Информация о том, что в одной из больниц Твери работникам не выплачиваются предусмотренные законом компенсации за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, прозвучала в четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина."По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - информирует следственное управление.Между тем, по данным минздрава региона, выплаты врачам, работающим в "красной зоне" инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объеме.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/vyplata-1589665768.html

тверская область

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следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, владимир путин, тверская область