https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589688829.html
СК проверит данные о невыплатах тверским медикам, работающим с COVID-19
СК проверит данные о невыплатах тверским медикам, работающим с COVID-19
Следователи начали проверку информации и невыплате компенсаций за работу с ковид-пациентами медикам инфекционной больницы Твери, сообщило следственное... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:05
2020-12-17T14:05
2020-12-17T14:12
следственный комитет россии (ск рф)
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
здоровье - общество
владимир путин
тверская область
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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации и невыплате компенсаций за работу с ковид-пациентами медикам инфекционной больницы Твери, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Информация о том, что в одной из больниц Твери работникам не выплачиваются предусмотренные законом компенсации за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, прозвучала в четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина."По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - информирует следственное управление.Между тем, по данным минздрава региона, выплаты врачам, работающим в "красной зоне" инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объеме.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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тверская область
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следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, владимир путин, тверская область