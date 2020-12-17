Путин рассказал о создании новейшего вооружения
16:12 17.12.2020 (обновлено: 17:41 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ни одного проблемного вопроса при создании новейшего российского вооружения не возникает, все будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По "Посейдону" идет работа хорошо, по ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности тоже все идет в рамках плана. Я не вижу ни одного... какие-то технические там возникают вопросы, но ни одного проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем все, уверен", - сказал он в ходе большой пресс-конференции.
Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
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