Путин рассказал о создании новейшего вооружения

"По "Посейдону" идет работа хорошо, по ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности тоже все идет в рамках плана. Я не вижу ни одного... какие-то технические там возникают вопросы, но ни одного проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем все, уверен", - сказал он в ходе большой пресс-конференции.