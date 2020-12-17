https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589616798.html
Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах
Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах
Вьетнам начал в четверг испытания собственной вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:26
2020-12-17T09:26
2020-12-17T09:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
вьетнам
китай
ханой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Вьетнам начал в четверг испытания собственной вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.Вакцинация добровольцев проходит в военно-медицинском университете в Ханое, говорится в сообщении.Тесты на добровольцах проходит вакцина Nanocovax вьетнамской фармацевтической компании Nanogen, сообщает агентство.В 2020 году три вьетнамских производителя вакцин разрабатывали свои препараты в интенсивном режиме. Все они в последнее время закончили цикл испытаний на животных.Ранее минздрав Вьетнама сообщал, что одновременно с работами в области собственной вакцины Вьетнам продолжает сотрудничество с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.В этих целях компания Polivaс, давно занятая производством различных вакцин, параллельно с разработкой еще одного собственного вьетнамского препарата от коронавируса, сотрудничает с производителями вакцин в России и Китае.С момента начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 1405 человек, выздоровели 1252, скончались 35 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589442368.html
вьетнам
китай
ханой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вьетнам, китай, ханой