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https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589616798.html
Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах
Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах
Вьетнам начал в четверг испытания собственной вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:26
2020-12-17T09:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
вьетнам
китай
ханой
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БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Вьетнам начал в четверг испытания собственной вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.Вакцинация добровольцев проходит в военно-медицинском университете в Ханое, говорится в сообщении.Тесты на добровольцах проходит вакцина Nanocovax вьетнамской фармацевтической компании Nanogen, сообщает агентство.В 2020 году три вьетнамских производителя вакцин разрабатывали свои препараты в интенсивном режиме. Все они в последнее время закончили цикл испытаний на животных.Ранее минздрав Вьетнама сообщал, что одновременно с работами в области собственной вакцины Вьетнам продолжает сотрудничество с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.В этих целях компания Polivaс, давно занятая производством различных вакцин, параллельно с разработкой еще одного собственного вьетнамского препарата от коронавируса, сотрудничает с производителями вакцин в России и Китае.С момента начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 1405 человек, выздоровели 1252, скончались 35 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вьетнам, китай, ханой

Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах

09:26 17.12.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / viz-arch
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БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Вьетнам начал в четверг испытания собственной вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
Вакцинация добровольцев проходит в военно-медицинском университете в Ханое, говорится в сообщении.
Тесты на добровольцах проходит вакцина Nanocovax вьетнамской фармацевтической компании Nanogen, сообщает агентство.
В 2020 году три вьетнамских производителя вакцин разрабатывали свои препараты в интенсивном режиме. Все они в последнее время закончили цикл испытаний на животных.
Ранее минздрав Вьетнама сообщал, что одновременно с работами в области собственной вакцины Вьетнам продолжает сотрудничество с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.
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В этих целях компания Polivaс, давно занятая производством различных вакцин, параллельно с разработкой еще одного собственного вьетнамского препарата от коронавируса, сотрудничает с производителями вакцин в России и Китае.
С момента начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 1405 человек, выздоровели 1252, скончались 35 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВьетнамКитайХаной
 
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