https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589616798.html

Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах

Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах

Вьетнам начал в четверг испытания собственной вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:26

2020-12-17T09:26

2020-12-17T09:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

вьетнам

китай

ханой

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БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Вьетнам начал в четверг испытания собственной вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.Вакцинация добровольцев проходит в военно-медицинском университете в Ханое, говорится в сообщении.Тесты на добровольцах проходит вакцина Nanocovax вьетнамской фармацевтической компании Nanogen, сообщает агентство.В 2020 году три вьетнамских производителя вакцин разрабатывали свои препараты в интенсивном режиме. Все они в последнее время закончили цикл испытаний на животных.Ранее минздрав Вьетнама сообщал, что одновременно с работами в области собственной вакцины Вьетнам продолжает сотрудничество с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.В этих целях компания Polivaс, давно занятая производством различных вакцин, параллельно с разработкой еще одного собственного вьетнамского препарата от коронавируса, сотрудничает с производителями вакцин в России и Китае.С момента начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 1405 человек, выздоровели 1252, скончались 35 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589442368.html

вьетнам

китай

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вьетнам, китай, ханой