https://ria.ru/20201217/vagony-1589757836.html
ВТБ Лизинг передал клиентам вагоны более чем на 30 млрд рублей
ВТБ Лизинг передал клиентам вагоны более чем на 30 млрд рублей
ВТБ Лизинг с начала 2020 года передал компаниям-клиентам свыше 15 тысяч вагонов на сумму более 30 миллиардов рублей без НДС, сообщает компания. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:30
2020-12-17T17:30
2020-12-17T17:30
втб лизинг
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВТБ Лизинг с начала 2020 года передал компаниям-клиентам свыше 15 тысяч вагонов на сумму более 30 миллиардов рублей без НДС, сообщает компания.В финансовый лизинг передавались полувагоны, вагоны-цистерны, 80-футовые платформы, зерновозы. К настоящему моменту железнодорожный портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 115 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России, отмечается в сообщении.По его словам, за 2020 год в компании было реализован ряд знаковых сделок: часть из них направлены на рост портфеля, часть на сохранение портфеля с ключевыми игроками рынка.В частности, ВТБ Лизинг активно участвует в инвестпроектах клиентов в сфере железнодорожных перевозок, предоставляет различные виды финансовых услуг, в том числе сложноструктурированные сделки. Компания также предлагает решения по снижению долговой нагрузки, например, сделки в логике долгосрочной аренды, в том числе с правом выкупа вагонов. Дополнительно предлагаются варианты рефинансирования парка через лизинг.
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втб лизинг, втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВТБ Лизинг
с начала 2020 года передал компаниям-клиентам свыше 15 тысяч вагонов на сумму более 30 миллиардов рублей без НДС, сообщает компания.
В финансовый лизинг передавались полувагоны, вагоны-цистерны, 80-футовые платформы, зерновозы. К настоящему моменту железнодорожный портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 115 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России, отмечается в сообщении.
"Железнодорожный сегмент в ГК ВТБ Лизинг исторически является одним из флагманов развития компании. Даже учитывая негативные явления этого года в мире, связанные с COVID-19, а также в железнодорожной отрасли, связанные с корректировкой рынка, команде ВТБ Лизинг удалось выполнить поставленные на 2020 год цели по объемам нового бизнеса и доходности портфеля", - сказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
По его словам, за 2020 год в компании было реализован ряд знаковых сделок: часть из них направлены на рост портфеля, часть на сохранение портфеля с ключевыми игроками рынка.
"Даже в сложившейся ситуации с профицитом вагонов на сети мы совместно с клиентами ищем долгосрочные стратегические решения для развития их бизнеса, достигаем баланса интересов всех сторон", - отметил Ивантер.
В частности, ВТБ Лизинг активно участвует в инвестпроектах клиентов в сфере железнодорожных перевозок, предоставляет различные виды финансовых услуг, в том числе сложноструктурированные сделки. Компания также предлагает решения по снижению долговой нагрузки, например, сделки в логике долгосрочной аренды, в том числе с правом выкупа вагонов. Дополнительно предлагаются варианты рефинансирования парка через лизинг.