https://ria.ru/20201217/vagony-1589757836.html

ВТБ Лизинг передал клиентам вагоны более чем на 30 млрд рублей

ВТБ Лизинг передал клиентам вагоны более чем на 30 млрд рублей

ВТБ Лизинг с начала 2020 года передал компаниям-клиентам свыше 15 тысяч вагонов на сумму более 30 миллиардов рублей без НДС, сообщает компания. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:30

2020-12-17T17:30

2020-12-17T17:30

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВТБ Лизинг с начала 2020 года передал компаниям-клиентам свыше 15 тысяч вагонов на сумму более 30 миллиардов рублей без НДС, сообщает компания.В финансовый лизинг передавались полувагоны, вагоны-цистерны, 80-футовые платформы, зерновозы. К настоящему моменту железнодорожный портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 115 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России, отмечается в сообщении.По его словам, за 2020 год в компании было реализован ряд знаковых сделок: часть из них направлены на рост портфеля, часть на сохранение портфеля с ключевыми игроками рынка.В частности, ВТБ Лизинг активно участвует в инвестпроектах клиентов в сфере железнодорожных перевозок, предоставляет различные виды финансовых услуг, в том числе сложноструктурированные сделки. Компания также предлагает решения по снижению долговой нагрузки, например, сделки в логике долгосрочной аренды, в том числе с правом выкупа вагонов. Дополнительно предлагаются варианты рефинансирования парка через лизинг.

https://ria.ru/20200922/sotrudnichestvo-1577610072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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