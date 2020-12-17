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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/uvolnenie-1589760274.html
ОНФ разберется с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед"
ОНФ разберется с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед"
Ростовское отделение ОНФ разберется в ситуации с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой, о которой спросили президента России... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:39
2020-12-17T17:39
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
общероссийский народный фронт
владимир путин
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовское отделение ОНФ разберется в ситуации с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой, о которой спросили президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости представитель отделения.Президент России Владимир Путин провел в четверг ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская рассказала главе государства, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины. Президент пообещал попросить губернатора Ростовской области разобраться с ситуацией."ОНФ в курсе вопроса об увольнении редактора газеты "Вперед". Сейчас информация собирается и анализируется. Работаем по этой теме", - сказал собеседник агентства, добавив, что ОНФ выяснит причины увольнения Пивоваровой.
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общероссийский народный фронт, владимир путин, батайск, ростовская область, ростов-на-дону, общество

ОНФ разберется с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед"

17:39 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовское отделение ОНФ разберется в ситуации с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой, о которой спросили президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости представитель отделения.
Президент России Владимир Путин провел в четверг ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская рассказала главе государства, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины. Президент пообещал попросить губернатора Ростовской области разобраться с ситуацией.
"ОНФ в курсе вопроса об увольнении редактора газеты "Вперед". Сейчас информация собирается и анализируется. Работаем по этой теме", - сказал собеседник агентства, добавив, что ОНФ выяснит причины увольнения Пивоваровой.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Общероссийский народный фронтВладимир ПутинБатайскРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
 
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