https://ria.ru/20201217/uvolnenie-1589760274.html

ОНФ разберется с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед"

ОНФ разберется с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед"

Ростовское отделение ОНФ разберется в ситуации с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой, о которой спросили президента России... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:39

2020-12-17T17:39

2020-12-17T17:39

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

общероссийский народный фронт

владимир путин

батайск

ростовская область

ростов-на-дону

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовское отделение ОНФ разберется в ситуации с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой, о которой спросили президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости представитель отделения.Президент России Владимир Путин провел в четверг ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская рассказала главе государства, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины. Президент пообещал попросить губернатора Ростовской области разобраться с ситуацией."ОНФ в курсе вопроса об увольнении редактора газеты "Вперед". Сейчас информация собирается и анализируется. Работаем по этой теме", - сказал собеседник агентства, добавив, что ОНФ выяснит причины увольнения Пивоваровой.

https://ria.ru/20200712/1574236828.html

батайск

ростовская область

ростов-на-дону

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общероссийский народный фронт, владимир путин, батайск, ростовская область, ростов-на-дону, общество