https://ria.ru/20201217/turizm-1589713686.html

Путин сообщил о создании структуры по развитию внутреннего туризма

Путин сообщил о создании структуры по развитию внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что уже создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:18

2020-12-17T15:18

2020-12-17T15:18

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

дмитрий чернышенко

новости - туризм

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что уже создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно развитием внутреннего туризма в стране."Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Я недавно, буквально позавчера-вчера, разговаривал с Дмитрием Чернышенко, который у нас ведет это направление. Он активно очень включился, борется, он ваш активный сторонник", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки о дальнейшем развитии государством региональных направлений туризма.Президент заверил, что власти отдают себе отчет в том, насколько развитие внутреннего туризма важно и для государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/keshbek-1589690167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, новости - туризм, владимир путин, общество