https://ria.ru/20201217/turizm-1589713686.html
Путин сообщил о создании структуры по развитию внутреннего туризма
Путин сообщил о создании структуры по развитию внутреннего туризма
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что уже создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:18
2020-12-17T15:18
2020-12-17T15:18
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
дмитрий чернышенко
новости - туризм
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что уже создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно развитием внутреннего туризма в стране."Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Я недавно, буквально позавчера-вчера, разговаривал с Дмитрием Чернышенко, который у нас ведет это направление. Он активно очень включился, борется, он ваш активный сторонник", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки о дальнейшем развитии государством региональных направлений туризма.Президент заверил, что власти отдают себе отчет в том, насколько развитие внутреннего туризма важно и для государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/keshbek-1589690167.html
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дмитрий чернышенко, новости - туризм, владимир путин, общество