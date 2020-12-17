https://ria.ru/20201217/teatr-1589696506.html

Театр "Ромэн" отметил 89-й день рождения

Театр "Ромэн" отметил 89-й день рождения

Единственный в мире репертуарный цыганский театр "Ромэн" отметил 16 декабря 89-й день рождения. Начался обратный отсчёт до празднования 90-летнего юбилея!... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:32

2020-12-17T14:32

2020-12-17T14:32

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МОСКВА, 17 дек - Пресс-служба театра "Ромэн". Единственный в мире репертуарный цыганский театр "Ромэн" отметил 16 декабря 89-й день рождения. Начался обратный отсчёт до празднования 90-летнего юбилея! Праздник прошёл в кругу друзей, первым ярким событием стало открытие выставки "Душа в искусстве". В ней участвуют не только российские мастера, но и художники из Великобритании, Египта, Канады, Литвы и др. Театр получил подарки от друзей: портрет Николая Сличенко, написанный Людмилой Фриарджу, картина "Цыган" сербского художника Войко (Воислав), скульптура "Рождение музыки" известного художника, президента Союза абстракционистов России Сергея Куприянова. Со словами поздравления выступили куратор выставки - Мария Матю и член президиума Союза Абстракционистов - Евгений Нэтра.Руководством театра были озвучены планы на юбилейный год — выпуск нескольких премьер, гастрольный тур по городам Финляндии и поездка на фестиваль "Русский Авиньон" во Францию. Одним из значительных событий юбилейного года станет семидесятилетие творческой деятельности художественного руководителя, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Николая Сличенко.Гостям вечера удалось увидеть фрагмент репетиции музыкальной программы, которая станет сюрпризом для зрителей. Над проектом работают молодые артисты, новое шоу обещает стать для театра экспериментом: актеры предстанут в новых амплуа, все вокальные номера в сопровождении оркестра виртуозов на сцене. Удивлять зрителей будут и современные аранжировки знакомых цыганских мелодий. Надеемся, что юбилейный год подарит зрителям яркие незабываемые впечатления! Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы