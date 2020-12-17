https://ria.ru/20201217/suverenitet-1589664302.html

Путин отметил важность защиты суверенитета в преддверии выборов

Путин отметил важность защиты суверенитета в преддверии выборов

Настрой блогеров и СМИ по защите себя и своего суверенитета очень важен в преддверии выборов в России, заявил на ежегодной пресс-конференции глава государства... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:53

2020-12-17T12:53

2020-12-17T13:09

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Настрой блогеров и СМИ по защите себя и своего суверенитета очень важен в преддверии выборов в России, заявил на ежегодной пресс-конференции глава государства Владимир Путин."Настрой блогеров и в интернете, настрой средств массовой информации по защите себя самих - это чрезвычайно важная вещь, отстаивание своего суверенитета", - сказал президент в контексте беседы о вмешательстве в выборы в России.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/vybory-1589663749.html

россия

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2020

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россия, владимир путин, политика