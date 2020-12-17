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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/suverenitet-1589664302.html
Путин отметил важность защиты суверенитета в преддверии выборов
Путин отметил важность защиты суверенитета в преддверии выборов
Настрой блогеров и СМИ по защите себя и своего суверенитета очень важен в преддверии выборов в России, заявил на ежегодной пресс-конференции глава государства... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:53
2020-12-17T13:09
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Настрой блогеров и СМИ по защите себя и своего суверенитета очень важен в преддверии выборов в России, заявил на ежегодной пресс-конференции глава государства Владимир Путин."Настрой блогеров и в интернете, настрой средств массовой информации по защите себя самих - это чрезвычайно важная вещь, отстаивание своего суверенитета", - сказал президент в контексте беседы о вмешательстве в выборы в России.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, политика

Путин отметил важность защиты суверенитета в преддверии выборов

12:53 17.12.2020 (обновлено: 13:09 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Настрой блогеров и СМИ по защите себя и своего суверенитета очень важен в преддверии выборов в России, заявил на ежегодной пресс-конференции глава государства Владимир Путин.
"Настрой блогеров и в интернете, настрой средств массовой информации по защите себя самих - это чрезвычайно важная вещь, отстаивание своего суверенитета", - сказал президент в контексте беседы о вмешательстве в выборы в России.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Путин: мы готовы ко вмешательству в выборы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияВладимир ПутинПолитика
 
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