https://ria.ru/20201217/suverenitet-1589664302.html
Путин отметил важность защиты суверенитета в преддверии выборов
Путин отметил важность защиты суверенитета в преддверии выборов
Настрой блогеров и СМИ по защите себя и своего суверенитета очень важен в преддверии выборов в России, заявил на ежегодной пресс-конференции глава государства... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:53
2020-12-17T12:53
2020-12-17T13:09
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Настрой блогеров и СМИ по защите себя и своего суверенитета очень важен в преддверии выборов в России, заявил на ежегодной пресс-конференции глава государства Владимир Путин."Настрой блогеров и в интернете, настрой средств массовой информации по защите себя самих - это чрезвычайно важная вещь, отстаивание своего суверенитета", - сказал президент в контексте беседы о вмешательстве в выборы в России.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, политика