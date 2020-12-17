Путин пообещал обращать внимание Запада на ущемление российских СМИ

"Возможно ли реагировать на это как-то на государственном уровне? Да, реагировать возможно и МИД это делает, но насколько это является эффективным? - Неэффективным. Поэтому мы, конечно, обязаны, и будем обращать на это внимание наших партнеров, которые особенно заботятся о правах человека и свободе распространения информации", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, как защитить российские СМИ за рубежом.