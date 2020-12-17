Путин пообещал обращать внимание Запада на ущемление российских СМИ
16:40 17.12.2020 (обновлено: 17:08 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обращать внимание западных партнеров на ущемление российских СМИ за рубежом.
"Возможно ли реагировать на это как-то на государственном уровне? Да, реагировать возможно и МИД это делает, но насколько это является эффективным? - Неэффективным. Поэтому мы, конечно, обязаны, и будем обращать на это внимание наших партнеров, которые особенно заботятся о правах человека и свободе распространения информации", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, как защитить российские СМИ за рубежом.
"Но повторяю еще раз, самый главный способ обеспечить свою независимость в инфекционном пространстве - самим развивать технологические и технические возможности. Мы так и будем делать", - добавил президент.