https://ria.ru/20201217/shnur-1589671728.html

Путин призвал Шнурова не использовать ненормативную лексику

Путин призвал Шнурова не использовать ненормативную лексику

Русский язык достаточно богат, чтобы выражать им свои мысли ясно и доходчиво, не прибегая к использованию ненормативной лексики, заявил президент России... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:13

2020-12-17T13:13

2020-12-17T14:06

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

шнур (сергей шнуров)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Русский язык достаточно богат, чтобы выражать им свои мысли ясно и доходчиво, не прибегая к использованию ненормативной лексики, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике", - сказал президент, отвечая на вопрос Сергея Шнурова о манере выражать свои мысли разными способами.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201215/mat-1589236571.html

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2020

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Путин порекомендовал Шнурову вместо мата употреблять слово "редиска" На пресс-конференции Сергей Шнуров поинтересовался у президента, как русскому человеку прожить без мата. На что Путин порекомендовал обратиться к классике советского кино и употреблять слово "редиска". А вопрос о том, почему русские хакеры не помогли переизбраться Трампу, назвал провокацией. 2020-12-17T13:13 true PT3M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество