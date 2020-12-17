https://ria.ru/20201217/shnur-1589671728.html
Путин призвал Шнурова не использовать ненормативную лексику
Путин призвал Шнурова не использовать ненормативную лексику
Русский язык достаточно богат, чтобы выражать им свои мысли ясно и доходчиво, не прибегая к использованию ненормативной лексики, заявил президент России... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:13
2020-12-17T13:13
2020-12-17T14:06
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589678863_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_80356588b58daa3a2767d511e4c9a645.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Русский язык достаточно богат, чтобы выражать им свои мысли ясно и доходчиво, не прибегая к использованию ненормативной лексики, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике", - сказал президент, отвечая на вопрос Сергея Шнурова о манере выражать свои мысли разными способами.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201215/mat-1589236571.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589678863_44:0:524:360_1920x0_80_0_0_f1fad5b106d31a2cc9ded0f8260e57ca.jpg
Путин порекомендовал Шнурову вместо мата употреблять слово "редиска"
На пресс-конференции Сергей Шнуров поинтересовался у президента, как русскому человеку прожить без мата. На что Путин порекомендовал обратиться к классике советского кино и употреблять слово "редиска". А вопрос о том, почему русские хакеры не помогли переизбраться Трампу, назвал провокацией.
2020-12-17T13:13
true
PT3M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество