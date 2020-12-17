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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/sarmat-1589730625.html
Путин рассказал о работе по созданию ракеты "Сармат"
Путин рассказал о работе по созданию ракеты "Сармат"
Работа по созданию тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" идет активно, на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:11
2020-12-17T16:25
сармат (ракета)
плесецк (космодром)
ракетные войска стратегического назначения
северный полюс
нато
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работа по созданию тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" идет активно, на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше". В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сармат (ракета), плесецк (космодром), ракетные войска стратегического назначения, северный полюс, нато, владимир путин, безопасность

Путин рассказал о работе по созданию ракеты "Сармат"

16:11 17.12.2020 (обновлено: 16:25 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работа по созданию тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" идет активно, на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Активно идет работа по тяжелой ракете - по "Сармату", на завершающей стадии", - сказал он в ходе большой пресс-конференции.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше". В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 11:37Сказано в эфире
Военный эксперт: ракета "Сармат" – стопроцентная гарантия достижения цели
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Сармат (ракета)Плесецк (космодром)Ракетные войска стратегического назначенияСеверный полюсНАТОВладимир ПутинБезопасность
 
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