https://ria.ru/20201217/sarmat-1589730625.html

Путин рассказал о работе по созданию ракеты "Сармат"

Путин рассказал о работе по созданию ракеты "Сармат"

Работа по созданию тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" идет активно, на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:11

2020-12-17T16:11

2020-12-17T16:25

сармат (ракета)

плесецк (космодром)

ракетные войска стратегического назначения

северный полюс

нато

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работа по созданию тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" идет активно, на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше". В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/sarmat-1589458760.html

северный полюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сармат (ракета), плесецк (космодром), ракетные войска стратегического назначения, северный полюс, нато, владимир путин, безопасность