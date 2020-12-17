https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589674343.html

Путин назвал цель последних антироссийских санкций

Путин назвал цель последних антироссийских санкций

Целью последних антироссийских публикаций является месть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:21

2020-12-17T13:21

2020-12-17T13:42

сша

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Целью последних антироссийских публикаций является месть, заявил президент РФ Владимир Путин."Ссылка на то, что наши хакеры, как они считают, в 2016 году вмешивались во внутриполитическую жизнь США, говорит о том, что и цель понятна этой публикации. Цель - это месть и попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью определенного вмешательства, конечно, в нашу внутриполитическую жизнь. Совершенно очевидная вещь для меня точно совершенно", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588818359.html

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, владимир путин, в мире