https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589674343.html
Путин назвал цель последних антироссийских санкций
Путин назвал цель последних антироссийских санкций
Целью последних антироссийских публикаций является месть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:21
2020-12-17T13:21
2020-12-17T13:42
сша
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Целью последних антироссийских публикаций является месть, заявил президент РФ Владимир Путин."Ссылка на то, что наши хакеры, как они считают, в 2016 году вмешивались во внутриполитическую жизнь США, говорит о том, что и цель понятна этой публикации. Цель - это месть и попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью определенного вмешательства, конечно, в нашу внутриполитическую жизнь. Совершенно очевидная вещь для меня точно совершенно", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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