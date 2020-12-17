https://ria.ru/20201217/safronov-1589759460.html

Адвокат рассказал о работе Сафронова с Рогозиным

Адвокат рассказал о работе Сафронова с Рогозиным

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов до трудоустройства в госкорпорацию взаимодействовал с Дмитрием Рогозиным только как журналист, его помощником он не... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:36

2020-12-17T17:36

2020-12-17T17:42

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

африка

сша

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов до трудоустройства в госкорпорацию взаимодействовал с Дмитрием Рогозиным только как журналист, его помощником он не был, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.Сегодня в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело о госизмене в отношении Сафронова может быть "связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в "Роскосмосе" работал".Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201217/zagovor-1589745720.html

москва

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Сафронова судят не за журналистскую деятельность" ПУТИН: ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ САФРОНОВА - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ 2020-12-17T17:36 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, африка, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, дмитрий рогозин