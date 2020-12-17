Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/safronov-1589759460.html
Адвокат рассказал о работе Сафронова с Рогозиным
Адвокат рассказал о работе Сафронова с Рогозиным
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов до трудоустройства в госкорпорацию взаимодействовал с Дмитрием Рогозиным только как журналист, его помощником он не... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:36
2020-12-17T17:42
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
африка
сша
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574428360_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_a499db4e613200591aa62e697db8ab01.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов до трудоустройства в госкорпорацию взаимодействовал с Дмитрием Рогозиным только как журналист, его помощником он не был, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.Сегодня в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело о госизмене в отношении Сафронова может быть "связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в "Роскосмосе" работал".Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201217/zagovor-1589745720.html
москва
африка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин: "Сафронова судят не за журналистскую деятельность"
ПУТИН: ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ САФРОНОВА - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ
2020-12-17T17:36
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574428360_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_f0a9880cef23a5c149f7cbe21674da80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, африка, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, дмитрий рогозин

Адвокат рассказал о работе Сафронова с Рогозиным

17:36 17.12.2020 (обновлено: 17:42 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов до трудоустройства в госкорпорацию взаимодействовал с Дмитрием Рогозиным только как журналист, его помощником он не был, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
Сегодня в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело о госизмене в отношении Сафронова может быть "связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в "Роскосмосе" работал".

"Иван стал помощником Рогозина в мае 2020 года, до этого он не был ни его советником, ни помощником, даже на общественных началах не был. Взаимодействовали ли они? Иван брал у него, как и у многих других, интервью, как журналист", - рассказал Павлов.

Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 16:55Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин не увидел заговора в деле Сафронова
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
 
НАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваАфрикаСШАИван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосДмитрий Рогозин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
08:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
Лента новостейМолния