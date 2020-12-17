Адвокат рассказал о работе Сафронова с Рогозиным
17:36 17.12.2020 (обновлено: 17:42 17.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов до трудоустройства в госкорпорацию взаимодействовал с Дмитрием Рогозиным только как журналист, его помощником он не был, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
Сегодня в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело о госизмене в отношении Сафронова может быть "связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в "Роскосмосе" работал".
"Иван стал помощником Рогозина в мае 2020 года, до этого он не был ни его советником, ни помощником, даже на общественных началах не был. Взаимодействовали ли они? Иван брал у него, как и у многих других, интервью, как журналист", - рассказал Павлов.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.