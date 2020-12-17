https://ria.ru/20201217/safronov-1589715853.html
Cуд признал законным продление ареста Сафронову
Cуд признал законным продление ареста Сафронову
Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на продление до марта ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:27
2020-12-17T15:27
2020-12-17T15:29
иван сафронов
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
африка
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дело советника гендиректора "роскосмоса"
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роскосмос
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на продление до марта ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В конце ноября арест обвиняемому продлили до 7 марта.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Путин: "Сафронова судят не за журналистскую деятельность"
ПУТИН: ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ САФРОНОВА - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ
2020-12-17T15:27
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иван сафронов, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, африка, сша, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, происшествия