https://ria.ru/20201217/safronov-1589696666.html

Путин заявил, что решение по делу Сафронова принимает суд

Путин заявил, что решение по делу Сафронова принимает суд

Решение по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова должен принять суд, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:28

2020-12-17T14:28

2020-12-17T15:42

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова должен принять суд, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.Президент подчеркнул, что может посочувствовать Сафронову, если тот "оступился", а также сочувствует тем, кто "доверял этому человеку и доверяет, хорошо к нему относится"."Но если он в течение длительного времени собирал информацию и сознательно сдавал ее представителям спецслужбы за вознаграждение, все-таки это говорит о его внутреннем содержании", - добавил Путин.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В конце ноября арест обвиняемому продлили до 7 марта.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/safronov-1589447590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Сафронова судят не за журналистскую деятельность" ПУТИН: ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ САФРОНОВА - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ 2020-12-17T14:28 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", владимир путин, происшествия