Мединский рассказал об образе российского разведчика в мировой культуре
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Патриотизм и самопожертвование - это основные составляющие образа отечественного разведчика, ставшего в последние годы уникальным явлением в мировой культуре благодаря проектам по истории внешней разведки России, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Образ отечественного разведчика, сформировавшийся в обществе последние годы, – это нечто совершенно удивительное в мировой культуре", - сказал Мединский, выступивший в четверг в Государственном центральном музее современной истории России на открытии выставки "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее".
Он подчеркнул, что, в отличие от западных "бойцов невидимого фронта", в рассказах о работе разведчиков советских и российских разведчиков всегда присутствовал фактор патриотизма и самопожертвования. Это качество объединяет их и с каждым советским воином, героически сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. Мединский напомнил, что российские историческое и военно-историческое общества совместно проводят большую работу по увековечению памяти и разведчиков прошлого, имена которых в свое время были по разным причинам незаслуженно забыты.
В последние годы под эгидой Службы внешней разведки в российских СМИ вышли многочисленные публикации по истории отечественной внешней разведки, были сняты документальные и художественные телефильмы, открылись памятники выдающимся разведчикам, состоялись тематические выставки, а сейчас выполняются проекты, посвященные 100-летию СВР.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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