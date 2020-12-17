https://ria.ru/20201217/razvedchik-1589752515.html

Мединский рассказал об образе российского разведчика в мировой культуре

Мединский рассказал об образе российского разведчика в мировой культуре

Патриотизм и самопожертвование - это основные составляющие образа отечественного разведчика, ставшего в последние годы уникальным явлением в мировой культуре... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:14

2020-12-17T17:14

2020-12-17T17:14

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир мединский

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Патриотизм и самопожертвование - это основные составляющие образа отечественного разведчика, ставшего в последние годы уникальным явлением в мировой культуре благодаря проектам по истории внешней разведки России, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Он подчеркнул, что, в отличие от западных "бойцов невидимого фронта", в рассказах о работе разведчиков советских и российских разведчиков всегда присутствовал фактор патриотизма и самопожертвования. Это качество объединяет их и с каждым советским воином, героически сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. Мединский напомнил, что российские историческое и военно-историческое общества совместно проводят большую работу по увековечению памяти и разведчиков прошлого, имена которых в свое время были по разным причинам незаслуженно забыты.В последние годы под эгидой Службы внешней разведки в российских СМИ вышли многочисленные публикации по истории отечественной внешней разведки, были сняты документальные и художественные телефильмы, открылись памятники выдающимся разведчикам, состоялись тематические выставки, а сейчас выполняются проекты, посвященные 100-летию СВР.Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

https://ria.ru/20201106/shevchenko-1583388353.html

https://ria.ru/20201103/razvedchik-1582815249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир мединский, общество