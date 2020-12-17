Путин оценил показатели промышленного производства в России
12:15 17.12.2020 (обновлено: 13:33 17.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Снижение промпроизводства в РФ на данный момент составляет 3%, но есть и положительный момент - обрабатывающая промышленность в ноябре показала рост на 1,1% к ноябрю прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас промышленное производство просело на 3% к данному моменту, главным образом это за счет нефти, потому что у нас сделка ОПЕК+. Мы вышли на сокращение добычи, и это повлияло на общие наши показатели. Но, что приятно, вчера мне только только коллеги из правительства докладывали - ноябрь к ноябрю текущего года рост обрабатывающей промышленность 1,1%", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Это дает нам основание надеется, что эта тенденция сохранится, что нам удастся ее сохранить. И мы будем двигаться в этом направлении вперед", - добавил он.