https://ria.ru/20201217/promproizvodstvo-1589650075.html

Путин оценил показатели промышленного производства в России

Путин оценил показатели промышленного производства в России

Снижение промпроизводства в РФ на данный момент составляет 3%, но есть и положительный момент - обрабатывающая промышленность в ноябре показала рост на 1,1% к... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:15

2020-12-17T12:15

2020-12-17T13:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589648539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa1544aa011cccae4ac6f7201db96c46.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Снижение промпроизводства в РФ на данный момент составляет 3%, но есть и положительный момент - обрабатывающая промышленность в ноябре показала рост на 1,1% к ноябрю прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин."Это дает нам основание надеется, что эта тенденция сохранится, что нам удастся ее сохранить. И мы будем двигаться в этом направлении вперед", - добавил он. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика