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Продажи субординированных облигаций ВТБ физлицам превысили 56 млрд рублей
Продажи субординированных облигаций ВТБ физлицам превысили 56 млрд рублей
Банк ВТБ (ПАО) увеличил до 70 миллиардов рублей объем выпуска собственных субординированных облигаций с фиксированной ставкой в связи с ростом интереса среди... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:34
2020-12-17T17:34
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) увеличил до 70 миллиардов рублей объем выпуска собственных субординированных облигаций с фиксированной ставкой в связи с ростом интереса среди VIP-клиентов банка, сообщает банк.В настоящее время банк предлагает на рынке два типа субординированных облигаций: с купонной доходностью 7,6%, что соответствует доходности 7,74%, и выпуск с плавающей ставкой +2,2% к ключевой ставке ЦБ. Размещение субординированных облигаций банка заканчивается 18 декабря.По его словам, инвестиционный портфель ВТБ превышает 1 триллион рублей, и более 60% из него приходится на облигации.
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втб, новости компаний - экономика

Продажи субординированных облигаций ВТБ физлицам превысили 56 млрд рублей

17:34 17.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) увеличил до 70 миллиардов рублей объем выпуска собственных субординированных облигаций с фиксированной ставкой в связи с ростом интереса среди VIP-клиентов банка, сообщает банк.
В настоящее время банк предлагает на рынке два типа субординированных облигаций: с купонной доходностью 7,6%, что соответствует доходности 7,74%, и выпуск с плавающей ставкой +2,2% к ключевой ставке ЦБ. Размещение субординированных облигаций банка заканчивается 18 декабря.
"На фоне снижения ставок по депозитам и повышения с 2021 года налога на доходы физических лиц субординированные облигации ВТБ стали очень привлекательным инструментом для физических лиц – квалифицированных инвесторов, компенсируя им выпадающий объем дохода, образующийся за счет снижения ставок Банком России и введенного НДФЛ. Уже сейчас "субордов" продано на сумму более 70 миллиардов рублей, физическим лицам - на 56 миллиардов рублей, 65% из которых приходятся на клиентов Private Banking", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
По его словам, инвестиционный портфель ВТБ превышает 1 триллион рублей, и более 60% из него приходится на облигации.

"В случае с субординированными облигациями основным фактором такого рекордного интереса, конечно, стали параметры самого продукта, которые адекватно отвечают как потребностям клиентов, так и текущей рыночной ситуации. Эти бумаги имеют 10-тилетний срок погашения и гарантированную выплату купонного дохода. При этом через 5,5 лет эмитент имеет право досрочно погасить облигации, и для него это экономически выгодно, так как они перестают в полном объеме учитываться при расчете капитала банка. В настоящий момент по "субордам" существует институт маркет-мейкерства, что дополнительно обеспечивает высокую ликвидность бумаги", - пояснил Брейтенбихер.

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