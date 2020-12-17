Продажи субординированных облигаций ВТБ физлицам превысили 56 млрд рублей

"В случае с субординированными облигациями основным фактором такого рекордного интереса, конечно, стали параметры самого продукта, которые адекватно отвечают как потребностям клиентов, так и текущей рыночной ситуации. Эти бумаги имеют 10-тилетний срок погашения и гарантированную выплату купонного дохода. При этом через 5,5 лет эмитент имеет право досрочно погасить облигации, и для него это экономически выгодно, так как они перестают в полном объеме учитываться при расчете капитала банка. В настоящий момент по "субордам" существует институт маркет-мейкерства, что дополнительно обеспечивает высокую ликвидность бумаги", - пояснил Брейтенбихер.