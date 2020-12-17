Продажи субординированных облигаций ВТБ физлицам превысили 56 млрд рублей
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) увеличил до 70 миллиардов рублей объем выпуска собственных субординированных облигаций с фиксированной ставкой в связи с ростом интереса среди VIP-клиентов банка, сообщает банк.
В настоящее время банк предлагает на рынке два типа субординированных облигаций: с купонной доходностью 7,6%, что соответствует доходности 7,74%, и выпуск с плавающей ставкой +2,2% к ключевой ставке ЦБ. Размещение субординированных облигаций банка заканчивается 18 декабря.
"На фоне снижения ставок по депозитам и повышения с 2021 года налога на доходы физических лиц субординированные облигации ВТБ стали очень привлекательным инструментом для физических лиц – квалифицированных инвесторов, компенсируя им выпадающий объем дохода, образующийся за счет снижения ставок Банком России и введенного НДФЛ. Уже сейчас "субордов" продано на сумму более 70 миллиардов рублей, физическим лицам - на 56 миллиардов рублей, 65% из которых приходятся на клиентов Private Banking", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
По его словам, инвестиционный портфель ВТБ превышает 1 триллион рублей, и более 60% из него приходится на облигации.
"В случае с субординированными облигациями основным фактором такого рекордного интереса, конечно, стали параметры самого продукта, которые адекватно отвечают как потребностям клиентов, так и текущей рыночной ситуации. Эти бумаги имеют 10-тилетний срок погашения и гарантированную выплату купонного дохода. При этом через 5,5 лет эмитент имеет право досрочно погасить облигации, и для него это экономически выгодно, так как они перестают в полном объеме учитываться при расчете капитала банка. В настоящий момент по "субордам" существует институт маркет-мейкерства, что дополнительно обеспечивает высокую ликвидность бумаги", - пояснил Брейтенбихер.