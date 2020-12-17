https://ria.ru/20201217/posobie-1589733023.html

Башкирские власти заявили о выплате детских пособий в полном объеме

Башкирские власти заявили о выплате детских пособий в полном объеме

Жительница Башкирии Альгиза Туктарова, пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты детских пособий, получила их в срок, она хотела спросить про... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:18

2020-12-17T16:18

2020-12-17T16:18

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

радий хабиров

республика башкортостан

владимир путин

общество

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УФА, 17 дек - РИА Новости. Жительница Башкирии Альгиза Туктарова, пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты детских пособий, получила их в срок, она хотела спросить про дополнительные выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Во время пресс-конференции к Путину обратилась жительница Башкирии Альгиза Туктарова, сообщив, что в ноябре и декабре не получила выплаты на 9-месячного ребенка. Она отметила, что эти деньги для нее являются единственным средством к существованию. После этого глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с выплатами во всем регионе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/bolnitsa-1589698678.html

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин, общество