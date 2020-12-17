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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/posobie-1589733023.html
Башкирские власти заявили о выплате детских пособий в полном объеме
Башкирские власти заявили о выплате детских пособий в полном объеме
Жительница Башкирии Альгиза Туктарова, пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты детских пособий, получила их в срок, она хотела спросить про... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:18
2020-12-17T16:18
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
радий хабиров
республика башкортостан
владимир путин
общество
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Жительница Башкирии Альгиза Туктарова, пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты детских пособий, получила их в срок, она хотела спросить про дополнительные выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Во время пресс-конференции к Путину обратилась жительница Башкирии Альгиза Туктарова, сообщив, что в ноябре и декабре не получила выплаты на 9-месячного ребенка. Она отметила, что эти деньги для нее являются единственным средством к существованию. После этого глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с выплатами во всем регионе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин, общество

Башкирские власти заявили о выплате детских пособий в полном объеме

16:18 17.12.2020
 
© Depositphotos / Dmitriy_TolmachovМама с ребенком на прогулке
Мама с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / Dmitriy_Tolmachov
Читать ria.ru в
УФА, 17 дек - РИА Новости. Жительница Башкирии Альгиза Туктарова, пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты детских пособий, получила их в срок, она хотела спросить про дополнительные выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Во время пресс-конференции к Путину обратилась жительница Башкирии Альгиза Туктарова, сообщив, что в ноябре и декабре не получила выплаты на 9-месячного ребенка. Она отметила, что эти деньги для нее являются единственным средством к существованию. После этого глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с выплатами во всем регионе.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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"Пенсионный фонд по региону сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок. По словам девушки, она прочла в интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен", - цитирует пресс-служба министра семьи Башкирии Ленару Иванову.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияРадий ХабировРеспублика БашкортостанВладимир ПутинОбщество
 
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