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Башкирские власти заявили о выплате детских пособий в полном объеме
Башкирские власти заявили о выплате детских пособий в полном объеме
Жительница Башкирии Альгиза Туктарова, пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты детских пособий, получила их в срок, она хотела спросить про... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:18
2020-12-17T16:18
2020-12-17T16:18
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
радий хабиров
республика башкортостан
владимир путин
общество
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Жительница Башкирии Альгиза Туктарова, пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты детских пособий, получила их в срок, она хотела спросить про дополнительные выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Во время пресс-конференции к Путину обратилась жительница Башкирии Альгиза Туктарова, сообщив, что в ноябре и декабре не получила выплаты на 9-месячного ребенка. Она отметила, что эти деньги для нее являются единственным средством к существованию. После этого глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с выплатами во всем регионе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин, общество