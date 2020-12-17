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Глава Башкирии поручил разобраться с невыплатой пособий
Глава Башкирии поручил разобраться с невыплатой пособий
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации о невыплате детских пособий местной жительнице Альгизе Туктаровой, которая обратилась с этой... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:22
2020-12-17T15:22
2020-12-17T15:37
здоровье - общество
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
радий хабиров
республика башкортостан
владимир путин
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации о невыплате детских пособий местной жительнице Альгизе Туктаровой, которая обратилась с этой проблемой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили РИА Новости пресс-службе руководителя региона.Во время пресс-конференции к Путину обратилась жительница Башкирии Альгиза Туктарова, сообщив, что в ноябре и декабре не получила выплаты на 9-месячного ребенка. Она отметила, что эти деньги для нее являются единственным средством к существованию.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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здоровье - общество, россия, радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин