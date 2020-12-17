https://ria.ru/20201217/posobie-1589714755.html

Глава Башкирии поручил разобраться с невыплатой пособий

Глава Башкирии поручил разобраться с невыплатой пособий

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации о невыплате детских пособий местной жительнице Альгизе Туктаровой, которая обратилась с этой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:22

2020-12-17T15:22

2020-12-17T15:37

здоровье - общество

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

радий хабиров

республика башкортостан

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_0:91:2302:1385_1920x0_80_0_0_fa0cb2d30be094b02758cb6c844d1d3d.jpg

УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации о невыплате детских пособий местной жительнице Альгизе Туктаровой, которая обратилась с этой проблемой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили РИА Новости пресс-службе руководителя региона.Во время пресс-конференции к Путину обратилась жительница Башкирии Альгиза Туктарова, сообщив, что в ноябре и декабре не получила выплаты на 9-месячного ребенка. Она отметила, что эти деньги для нее являются единственным средством к существованию.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589701288.html

россия

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин