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В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
Провожавшие друзей на поезд в армию напали на полицию в Хабаровском крае, стычка прекратилась после выстрелов в воздух, сообщается на сайте дальневосточного... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:19
2020-12-17T07:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Провожавшие друзей на поезд в армию напали на полицию в Хабаровском крае, стычка прекратилась после выстрелов в воздух, сообщается на сайте дальневосточного транспортного управления МВД.Отмечается, что в ночь на 15 декабря на станции "Вяземская" полицейские выявили "группу людей, провожающую друзей-призывников в ряды российской армии и нарушавшую общественный порядок".По данным ведомства, "пресекая противоправное деяние, один из полицейских применил табельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов в воздух", никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, всех фигурантов происшествия доставили в полицию.В свою очередь дальневосточное транспортное управление СК РФ сообщает, что возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ведомство уточняет, что на одного полицейского напали пять человек."Нападавшим предъявлено обвинение в совершении преступления, двое из них задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, троим избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских

07:19 17.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Провожавшие друзей на поезд в армию напали на полицию в Хабаровском крае, стычка прекратилась после выстрелов в воздух, сообщается на сайте дальневосточного транспортного управления МВД.
Отмечается, что в ночь на 15 декабря на станции "Вяземская" полицейские выявили "группу людей, провожающую друзей-призывников в ряды российской армии и нарушавшую общественный порядок".
"Проигнорировав неоднократные требования стражей правопорядка, молодые люди напали на наряд сопровождения и стали наносить множественные удары одному из сотрудников транспортной полиции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, "пресекая противоправное деяние, один из полицейских применил табельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов в воздух", никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, всех фигурантов происшествия доставили в полицию.
В свою очередь дальневосточное транспортное управление СК РФ сообщает, что возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ведомство уточняет, что на одного полицейского напали пять человек.
"Нападавшим предъявлено обвинение в совершении преступления, двое из них задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, троим избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы", - говорится в сообщении.
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