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СК начал проверку после смерти пассажира, летевшего из Москвы в Пермь
СК начал проверку после смерти пассажира, летевшего из Москвы в Пермь
Следователи проводят проверку по факту смерти пассажира самолёта с рейса Москва - Пермь, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:21
2020-12-17T11:21
следственный комитет россии (ск рф)
s7 airlines
москва
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти пассажира самолёта с рейса Москва - Пермь, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.По данным ведомства, 41-летний пассажир следовал из Москвы в Пермь на самолёте авиакомпании S7. Во время полёта он почувствовал недомогание. При приземлении в пермском аэропорту, которое произошло сегодня в 3.56 (01.56 мск), сотрудники медпункта аэровокзала вместе с врачами бригады скорой помощи констатировали смерть мужчины.Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают работников аэропорта, медперсонал, членов экипажа воздушного судна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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москва
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следственный комитет россии (ск рф), s7 airlines, москва, пермь, происшествия

СК начал проверку после смерти пассажира, летевшего из Москвы в Пермь

11:21 17.12.2020
 
© РИА Новости / Лев ПоликашинПассажирский самолет Ту-114
Пассажирский самолет Ту-114 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Лев Поликашин
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти пассажира самолёта с рейса Москва - Пермь, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, 41-летний пассажир следовал из Москвы в Пермь на самолёте авиакомпании S7. Во время полёта он почувствовал недомогание. При приземлении в пермском аэропорту, которое произошло сегодня в 3.56 (01.56 мск), сотрудники медпункта аэровокзала вместе с врачами бригады скорой помощи констатировали смерть мужчины.
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"Организована процессуальная проверка по факту смерти пассажира на борту воздушного судна… По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают работников аэропорта, медперсонал, членов экипажа воздушного судна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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