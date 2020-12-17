https://ria.ru/20201217/passazhir-1589637945.html

СК начал проверку после смерти пассажира, летевшего из Москвы в Пермь

СК начал проверку после смерти пассажира, летевшего из Москвы в Пермь

Следователи проводят проверку по факту смерти пассажира самолёта с рейса Москва - Пермь, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:21

2020-12-17T11:21

2020-12-17T11:21

следственный комитет россии (ск рф)

s7 airlines

москва

пермь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581308772_0:313:2531:1737_1920x0_80_0_0_b2e236f7ef07ec5b0eab79050348cd4a.jpg

ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти пассажира самолёта с рейса Москва - Пермь, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.По данным ведомства, 41-летний пассажир следовал из Москвы в Пермь на самолёте авиакомпании S7. Во время полёта он почувствовал недомогание. При приземлении в пермском аэропорту, которое произошло сегодня в 3.56 (01.56 мск), сотрудники медпункта аэровокзала вместе с врачами бригады скорой помощи констатировали смерть мужчины.Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают работников аэропорта, медперсонал, членов экипажа воздушного судна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20201216/samolet-1589579566.html

москва

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), s7 airlines, москва, пермь, происшествия