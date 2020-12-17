https://ria.ru/20201217/nauka-1589760666.html

Онлайн-конференция о новых горизонтах научной дипломатии в России

Онлайн-конференция о новых горизонтах научной дипломатии в России

22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новые горизонты научной дипломатии России".

2020-12-17T17:40

2020-12-17T17:40

2020-12-17T17:40

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ;- заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел Российской Федерации Айдар АГАНИН;- заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Виктор СМИРНОВ;- руководитель авторского коллектива доклада "Новые горизонты научной дипломатии в России", профессор, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Гульнара КРАСНОВА;- заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей БЛИНОВ.В условиях непростой геополитической ситуации, роста международной̆ напряженности, применения политических и экономических ограничений в отношении России роль научной дипломатии возрастает. Она становится важным инструментом преодоления глобальных вызовов, а также снижения политической напряженности, улучшения имиджа страны на международной арене."Научные дипломаты" становятся одними из основных проводников публичной дипломатии. В рамках мероприятия будет представлен одноименный доклад Российского совета по международным делам. Какие перспективные направления развития научной дипломатии могли бы быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективах с учетом внешней и международной научно-технической политики России? Какие условия и организационно-правовые механизмы для этого необходимы? Какие инструменты научной дипломатии могли бы быть использованы для повышения ее эффективности?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы