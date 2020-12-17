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Онлайн-конференция о новых горизонтах научной дипломатии в России
Онлайн-конференция о новых горизонтах научной дипломатии в России
22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новые горизонты научной дипломатии России".
2020-12-17T17:40
2020-12-17T17:40
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ;- заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел Российской Федерации Айдар АГАНИН;- заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Виктор СМИРНОВ;- руководитель авторского коллектива доклада "Новые горизонты научной дипломатии в России", профессор, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Гульнара КРАСНОВА;- заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей БЛИНОВ.В условиях непростой геополитической ситуации, роста международной̆ напряженности, применения политических и экономических ограничений в отношении России роль научной дипломатии возрастает. Она становится важным инструментом преодоления глобальных вызовов, а также снижения политической напряженности, улучшения имиджа страны на международной арене."Научные дипломаты" становятся одними из основных проводников публичной дипломатии. В рамках мероприятия будет представлен одноименный доклад Российского совета по международным делам. Какие перспективные направления развития научной дипломатии могли бы быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективах с учетом внешней и международной научно-технической политики России? Какие условия и организационно-правовые механизмы для этого необходимы? Какие инструменты научной дипломатии могли бы быть использованы для повышения ее эффективности?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о новых горизонтах научной дипломатии в России

17:40 17.12.2020
 
Читать ria.ru в
22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новые горизонты научной дипломатии России".
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Участники:
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ;
- заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел Российской Федерации Айдар АГАНИН;
- заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Виктор СМИРНОВ;
- руководитель авторского коллектива доклада "Новые горизонты научной дипломатии в России", профессор, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Гульнара КРАСНОВА;
- заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей БЛИНОВ.

В условиях непростой геополитической ситуации, роста международной̆ напряженности, применения политических и экономических ограничений в отношении России роль научной дипломатии возрастает. Она становится важным инструментом преодоления глобальных вызовов, а также снижения политической напряженности, улучшения имиджа страны на международной арене."Научные дипломаты" становятся одними из основных проводников публичной дипломатии. В рамках мероприятия будет представлен одноименный доклад Российского совета по международным делам.
Какие перспективные направления развития научной дипломатии могли бы быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективах с учетом внешней и международной научно-технической политики России? Какие условия и организационно-правовые механизмы для этого необходимы? Какие инструменты научной дипломатии могли бы быть использованы для повышения ее эффективности?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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