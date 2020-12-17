Онлайн-конференция о новых горизонтах научной дипломатии в России
22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новые горизонты научной дипломатии России".
Задать вопрос
Участники:
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ;
- заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел Российской Федерации Айдар АГАНИН;
- заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Виктор СМИРНОВ;
- руководитель авторского коллектива доклада "Новые горизонты научной дипломатии в России", профессор, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Гульнара КРАСНОВА;
- заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей БЛИНОВ.
В условиях непростой геополитической ситуации, роста международной̆ напряженности, применения политических и экономических ограничений в отношении России роль научной дипломатии возрастает. Она становится важным инструментом преодоления глобальных вызовов, а также снижения политической напряженности, улучшения имиджа страны на международной арене."Научные дипломаты" становятся одними из основных проводников публичной дипломатии. В рамках мероприятия будет представлен одноименный доклад Российского совета по международным делам.
Какие перспективные направления развития научной дипломатии могли бы быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективах с учетом внешней и международной научно-технической политики России? Какие условия и организационно-правовые механизмы для этого необходимы? Какие инструменты научной дипломатии могли бы быть использованы для повышения ее эффективности?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ;
- заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел Российской Федерации Айдар АГАНИН;
- заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Виктор СМИРНОВ;
- руководитель авторского коллектива доклада "Новые горизонты научной дипломатии в России", профессор, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Гульнара КРАСНОВА;
- заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей БЛИНОВ.
В условиях непростой геополитической ситуации, роста международной̆ напряженности, применения политических и экономических ограничений в отношении России роль научной дипломатии возрастает. Она становится важным инструментом преодоления глобальных вызовов, а также снижения политической напряженности, улучшения имиджа страны на международной арене."Научные дипломаты" становятся одними из основных проводников публичной дипломатии. В рамках мероприятия будет представлен одноименный доклад Российского совета по международным делам.
Какие перспективные направления развития научной дипломатии могли бы быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективах с учетом внешней и международной научно-технической политики России? Какие условия и организационно-правовые механизмы для этого необходимы? Какие инструменты научной дипломатии могли бы быть использованы для повышения ее эффективности?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru