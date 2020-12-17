https://ria.ru/20201217/napadenie-1589642315.html

В Чечне нейтрализовали двух человек, напавших на правоохранителей

В Чечне нейтрализовали двух человек, напавших на правоохранителей

Сотрудники полиции нейтрализовали двух местных жителей, совершивших нападение на правоохранителей в Курчалоевском районе Чечни, полицейские не пострадали,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:41

2020-12-17T11:41

2020-12-17T11:53

чеченская республика (чечня)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции нейтрализовали двух местных жителей, совершивших нападение на правоохранителей в Курчалоевском районе Чечни, полицейские не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чечне."Сегодня ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Курчалоевскому району в ходе проведения профилактических мероприятий попытались остановить автомобиль "Лада", однако законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы. Сотрудники полиции не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.МВД установило личности нападавших."Нападение было совершено жителями села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чеченской Республики", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201215/pyatigorsk-1589321878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), происшествия