https://ria.ru/20201217/napadenie-1589642315.html
В Чечне нейтрализовали двух человек, напавших на правоохранителей
В Чечне нейтрализовали двух человек, напавших на правоохранителей
Сотрудники полиции нейтрализовали двух местных жителей, совершивших нападение на правоохранителей в Курчалоевском районе Чечни, полицейские не пострадали,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:41
2020-12-17T11:41
2020-12-17T11:53
чеченская республика (чечня)
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции нейтрализовали двух местных жителей, совершивших нападение на правоохранителей в Курчалоевском районе Чечни, полицейские не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чечне."Сегодня ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Курчалоевскому району в ходе проведения профилактических мероприятий попытались остановить автомобиль "Лада", однако законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы. Сотрудники полиции не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.МВД установило личности нападавших."Нападение было совершено жителями села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чеченской Республики", - добавили в ведомстве.
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чеченская республика (чечня), происшествия