https://ria.ru/20201217/nadbavka-1589662136.html
Путин пообещал реакцию на данные о неполучении надбавок за работу с COVID
Путин пообещал реакцию на данные о неполучении надбавок за работу с COVID
Президент РФ Владимир Путин пообещал отреагировать на данные о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу в "красной зоне" с... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:49
2020-12-17T12:49
2020-12-17T13:16
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал отреагировать на данные о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу в "красной зоне" с COVID-зараженными пациентами."Точно все обращения, которые к вам поступили, мы обязательно систематизируем, также как постараемся отреагировать и на другие подобного рода, и обязательно на это отреагируем", - заявил Путин на большой ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о жалобах врачей из "красной зоны", которые не получали надбавку за работу с ковидными пациентами.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201216/strakhovka-1589591659.html
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