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Новое оружие России
https://ria.ru/20201217/nablyudenie-1589610492.html
Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
Новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:07
2020-12-17T08:11
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
новое оружие россии
черное море
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО "РТИ"), тестируют на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Минобороны РФ неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к территориальным водам РФ.Как отметили в НИИДАР, новый комплекс слежения получил рабочее название "Стратегия" и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.Система, отмечают в компании, использует "спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота". Также в "Стратегию" поступает информация от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Кроме того, "Стратегия" способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.Еще одна особенность "Стратегии" - она имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.НИИДАР специализируется на создании радиолокационных станций (РЛС) военного назначения. В частности, институтом разработаны станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер", другие радары.
https://ria.ru/20201203/nato-1587404988.html
https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html
https://ria.ru/20201213/korabli-1588824303.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, безопасность

Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями

08:07 17.12.2020 (обновлено: 08:11 17.12.2020)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПилот российского военного самолета наблюдает за эсминцем ВМС США Carney в акватории Черного моря, участвующим в учении стран НАТО Sea Breeze-2019
Пилот российского военного самолета наблюдает за эсминцем ВМС США Carney в акватории Черного моря, участвующим в учении стран НАТО Sea Breeze-2019 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО "РТИ"), тестируют на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Минобороны РФ неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к территориальным водам РФ.
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Как отметили в НИИДАР, новый комплекс слежения получил рабочее название "Стратегия" и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.
Система, отмечают в компании, использует "спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота". Также в "Стратегию" поступает информация от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.
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Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Кроме того, "Стратегия" способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.
Еще одна особенность "Стратегии" - она имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.
НИИДАР специализируется на создании радиолокационных станций (РЛС) военного назначения. В частности, институтом разработаны станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер", другие радары.
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