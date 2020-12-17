https://ria.ru/20201217/nablyudenie-1589610492.html

Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями

Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями

Новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:07

2020-12-17T08:07

2020-12-17T08:11

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

новое оружие россии

черное море

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО "РТИ"), тестируют на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Минобороны РФ неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к территориальным водам РФ.Как отметили в НИИДАР, новый комплекс слежения получил рабочее название "Стратегия" и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.Система, отмечают в компании, использует "спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота". Также в "Стратегию" поступает информация от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Кроме того, "Стратегия" способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.Еще одна особенность "Стратегии" - она имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.НИИДАР специализируется на создании радиолокационных станций (РЛС) военного назначения. В частности, институтом разработаны станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер", другие радары.

https://ria.ru/20201203/nato-1587404988.html

https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html

https://ria.ru/20201213/korabli-1588824303.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, безопасность