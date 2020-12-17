https://ria.ru/20201217/mordoviya-1589651601.html

Вопросы строительства и ЖКХ Мордовии обсудили в Минстрое России

Вопросы строительства и ЖКХ Мордовии обсудили в Минстрое России

Предварительные итоги работы за 2020 год сферы строительства и ЖКХ Мордовии и реализации на территории республики нацпроектов обсудили в Москве на встрече главы РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:19

2020-12-17T12:19

2020-12-17T12:19

республика мордовия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

москва

зубово-полянский район

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Предварительные итоги работы за 2020 год сферы строительства и ЖКХ Мордовии и реализации на территории республики нацпроектов обсудили в Москве на встрече главы Минстроя Ирека Файзуллина с врио главы Мордовии Артёмом Здуновым, сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что для дальнейшего стимулирования развития жилищного строительства в ближайшие три года республика получит из федерального бюджета свыше 2,7 миллиарда рублей - на создание социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры."Большой блок вопросов на встрече касался поддержки реализации в Мордовии мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60%. Речь шла и о таких важных для жителей региона проектах, как модернизация тепловых сетей в поселке Явас Зубово-Полянского района, строительство канализационного коллектора в юго-западной части Саранска, водозабора в Чамзинке", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в Мордовии до конца года будет расселено 8,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживают 700 человек. Это позволит перевыполнить установленный для республики показатель.

https://ria.ru/20201216/mordoviya-1589469024.html

москва

зубово-полянский район

саранск

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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), москва, зубово-полянский район, саранск