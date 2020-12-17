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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201217/mordoviya-1589651601.html
Вопросы строительства и ЖКХ Мордовии обсудили в Минстрое России
Вопросы строительства и ЖКХ Мордовии обсудили в Минстрое России
Предварительные итоги работы за 2020 год сферы строительства и ЖКХ Мордовии и реализации на территории республики нацпроектов обсудили в Москве на встрече главы РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:19
2020-12-17T12:19
республика мордовия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
москва
зубово-полянский район
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Предварительные итоги работы за 2020 год сферы строительства и ЖКХ Мордовии и реализации на территории республики нацпроектов обсудили в Москве на встрече главы Минстроя Ирека Файзуллина с врио главы Мордовии Артёмом Здуновым, сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что для дальнейшего стимулирования развития жилищного строительства в ближайшие три года республика получит из федерального бюджета свыше 2,7 миллиарда рублей - на создание социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры."Большой блок вопросов на встрече касался поддержки реализации в Мордовии мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60%. Речь шла и о таких важных для жителей региона проектах, как модернизация тепловых сетей в поселке Явас Зубово-Полянского района, строительство канализационного коллектора в юго-западной части Саранска, водозабора в Чамзинке", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в Мордовии до конца года будет расселено 8,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживают 700 человек. Это позволит перевыполнить установленный для республики показатель.
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москва
зубово-полянский район
саранск
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), москва, зубово-полянский район, саранск

Вопросы строительства и ЖКХ Мордовии обсудили в Минстрое России

12:19 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Предварительные итоги работы за 2020 год сферы строительства и ЖКХ Мордовии и реализации на территории республики нацпроектов обсудили в Москве на встрече главы Минстроя Ирека Файзуллина с врио главы Мордовии Артёмом Здуновым, сообщает пресс-служба главы региона.
"До конца 2020 года с учетом финансовой поддержки, оказанной Мордовии из федерального бюджета по программам стимулирования развития жилищного строительства федерального проекта "Жилье", в республике планируют достигнуть плановых показателей по вводу жилья, установленных Минстроем России - 321 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для дальнейшего стимулирования развития жилищного строительства в ближайшие три года республика получит из федерального бюджета свыше 2,7 миллиарда рублей - на создание социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.
"Большой блок вопросов на встрече касался поддержки реализации в Мордовии мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60%. Речь шла и о таких важных для жителей региона проектах, как модернизация тепловых сетей в поселке Явас Зубово-Полянского района, строительство канализационного коллектора в юго-западной части Саранска, водозабора в Чамзинке", - отмечается в сообщении.
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Подчеркивается, что по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в Мордовии до конца года будет расселено 8,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживают 700 человек. Это позволит перевыполнить установленный для республики показатель.
 
Республика МордовияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)МоскваЗубово-Полянский районСаранск
 
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