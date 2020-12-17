Вопросы строительства и ЖКХ Мордовии обсудили в Минстрое России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Предварительные итоги работы за 2020 год сферы строительства и ЖКХ Мордовии и реализации на территории республики нацпроектов обсудили в Москве на встрече главы Минстроя Ирека Файзуллина с врио главы Мордовии Артёмом Здуновым, сообщает пресс-служба главы региона.
"До конца 2020 года с учетом финансовой поддержки, оказанной Мордовии из федерального бюджета по программам стимулирования развития жилищного строительства федерального проекта "Жилье", в республике планируют достигнуть плановых показателей по вводу жилья, установленных Минстроем России - 321 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для дальнейшего стимулирования развития жилищного строительства в ближайшие три года республика получит из федерального бюджета свыше 2,7 миллиарда рублей - на создание социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.
"Большой блок вопросов на встрече касался поддержки реализации в Мордовии мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60%. Речь шла и о таких важных для жителей региона проектах, как модернизация тепловых сетей в поселке Явас Зубово-Полянского района, строительство канализационного коллектора в юго-западной части Саранска, водозабора в Чамзинке", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в Мордовии до конца года будет расселено 8,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживают 700 человек. Это позволит перевыполнить установленный для республики показатель.