https://ria.ru/20201217/mfts-1589786376.html

Московские власти прокомментировали жалобы Путину на МФЦ

Московские власти прокомментировали жалобы Путину на МФЦ

Высказывание волонтера о жалобах москвичей на работу центров госуслуг в период пандемии и невозможности подать заявки на пособия изложены некорректно: в тот... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:10

2020-12-17T19:10

2020-12-17T19:53

общество

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высказывание волонтера о жалобах москвичей на работу центров госуслуг в период пандемии и невозможности подать заявки на пособия изложены некорректно: в тот период работа велась дистанционно, сложностей с приемом заявок в электронном виде не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных центров госуслуг.Ранее во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина волонтер колл-центра сообщил о поступающих обращениях от москвичей на то, что они не могли подать заявки на пособия через МФЦ, поскольку отделения закрылись, а сайт госуслуг "не работал". При этом волонтер не уточнил, в чем именно заключалась проблема.В пресс-службе напомнили, что с 26 марта 2020 года "Мои документы" перешли на новый формат работы в соответствии с указом мэра Москвы. В центрах можно было получить только те услуги, оформление которых было недоступно в электронном виде. Остальные услуги можно было самостоятельно оформить онлайн. А с 30 марта центры госуслуг не осуществляли прием заявителей. Однако были открыты 11 дежурных офисов в каждом округе столицы, где исключительно по предварительной записи осуществлялась только регистрация отдельных актов гражданского состояния.С 30 марта по 22 июня 2020 года подать заявления на социальные выплаты на детей можно было через портал mos.ru.Электронная форма обращения распространяется на 17 региональных социальных выплат на детей (в том числе на детей 3-7 лет), включая ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, выплаты многодетным семьям, на детей-инвалидов, на детей одиноким матерям и на детей военнослужащих. В целом на портале госуслуг в настоящее время можно оформить 26 различных услуг."Отдельно отметим, что количество электронных услуг в период пандемии существенно возросло. Всего в период первой волны пандемии с 23 марта по 30 июня в электронном виде поступило 259,8 тысячи заявлений на государственные услуги в сфере социальной защиты (что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года - 97,7 тысячи). По состоянию на 16 декабря в электронном виде поступило 779,2 тысячи заявлений, что почти в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Количество электронных услуг к концу 2020 года ожидаемо достигнет 800 тысяч", - сообщили в МФЦ.В центрах госуслуг также сообщили, что семьи с детьми так же имели возможность непосредственно обратиться в районные отделы соцзащиты по месту жительства, а также направить на электронную почту районного отдела заявление с документами.С 23 марта по 30 июня в районные отделы поступило 44,5 тысячи заявлений на предоставление госуслуг, что в 1,9 раза больше, чем за период с 1 января 2020 по 29 марта 2020 (23,4 тысячи).В пресс-службе подчеркнули, что в период пандемии максимально использовались механизмы беззаявительного назначения социальных выплат, а также автоматического продления выплат.Меры по поддержке семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и увеличению пособий до 0,5 прожиточного минимума были реализованы в беззаявительном порядке и 28 апреля все семьи, состоящие на учете в органах соцзащиты, получили пособие в новом размере с доплатой с января 2020 года. Также в беззаявительном порядке с 1 июня была произведена выплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет в повышенном размере 6752 рублей.Все региональные выплаты, связанные со сроком установления инвалидности, продлеваются на основании данных межведомственных запросов без участия граждан, добавили в пресс-службе.Как сообщили в пресс-службе МФЦ, с 25 мая с соблюдением всех эпидемиологических требований в столице возобновили работу 88 центров "Мои документы", и жители могли по предварительной записи на портале mos.ru получить 144 услуги, а также 6 услуг, прием по которым осуществляют сотрудники районных МВД, затем 22 июня были открыты еще 17 центров, а также отменена предварительная запись. К 29 июня все столичные центры госуслуг возобновили работу.

https://ria.ru/20201125/dostavka-1586270021.html

https://realty.ria.ru/20200921/mfts-1577562370.html

https://ria.ru/20200821/avtomobili-1576077612.html

https://ria.ru/20200714/1574344555.html

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общество, россия, владимир путин, москва