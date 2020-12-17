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Ветеран торгового флота США назвал получение российской медали честью

Ветеран торгового флота США назвал получение российской медали честью

Ветеран торгового флота США Говард Пфайфер, награжденный российской медалью Ушакова за участие в арктических конвоях, доставлявших жизненно важные грузы в СССР... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:42

2020-12-17T11:42

2020-12-17T11:45

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Ветеран торгового флота США Говард Пфайфер, награжденный российской медалью Ушакова за участие в арктических конвоях, доставлявших жизненно важные грузы в СССР во время Второй мировой войны, рассказал РИА Новости, что для него большая честь получить эту награду, и он благодарен за признание.В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина посольство России в Вашингтоне наградило медалью Ушакова 17 американцев, включая Пфайфера. Изначально планировалось, что ветеран получит медаль во время специальной церемонии на встрече одной из ветеранских организаций 17 декабря, но из-за пандемии коронавируса организаторы решили ее отменить, поэтому Пфайфер получил награду по почте.Во время Второй мировой войны США оказывали СССР материальную помощь через Северную Атлантику, отправляя ресурсы, продовольствие и военную технику, например, танки и самолеты. При этом конвоям приходилось иметь дело с суровым арктическим климатом, а также с попытками Германии помешать им добраться до места назначения.Ветеран признался, что никогда не жалел об опасном и трагичном опыте участия в арктических конвоях, и гордится тем, что у него была возможность служить США и их союзникам, включая Россию. По его словам, для него это был "бесценный опыт". В настоящее время 97-летнй Пфайфер проживает с женой в штате Пенсильвания. У него семь детей, восемь внуков и 12 праправнуков.На службе во флотеВ 1943 году, когда Пфайферу было 20 лет, его двоюродный брат, военнослужащий ВМС США, посоветовал ему присоединиться к торговому флоту. По словам Пфайфера, служба в торговом флоте для молодого человека была своего рода романтикой. Он признался, что мечтал о поездках в разные страны, но не понимал всех опасностей службы во время войны. Романтическая мечта о торговом флоте, по его словам, разбилась в самый первый день плавания, когда он стал свидетелем взрыва на танкере рядом с кораблем, на котором служил.По словам Пфайфера, это было "довольно страшное время" в его жизни. Тогда он увидел реальность войны и начал понимать, насколько ситуация серьезна.На пути в СССРПфайфер был старшиной-рулевым на корабле, который в составе конвоя JW61 направлялся из США в СССР через Великобританию. По его словам, экипажу судна не сообщали о конечном пункте назначения. Он вспоминает, что моряки не обсуждали территории, которые видели с судна, но в какой-то момент стало понятно, что корабль направляется в СССР.Во время движения конвой несколько раз подвергался атакам немцев, как с моря, так и с воздуха. Одна из воздушных атак продолжалась около двух часов. Пфайфер говорит, что помнит ее, как будто это произошло вчера. Один из немецких самолетов, собиравших разведданные, подлетел так близко к кораблю, что Пфайфер смог увидеть пилота. В конце октября 1944 года конвой кораблей JW61 прибыл в Кольский залив без потерь.Подарок СталинаВо время первого плавания в СССР Пфайфер провел в стране больше двух месяцев, потому что, по его словам, разгрузка боеприпасов занимает много времени. Советские власти разрешили американцам зайти в город. Согласно инструкциям, они могли ходить в гостиницу, кафе и место, где можно потанцевать. В то же время им настоятельно рекомендовали не взаимодействовать с местными жителями и не посещать их дома.Ветеран признался, что потратил деньги на покупку сувениров. По его словам, некоторые изделия из камня и дерева, которые он купил в СССР, хранятся у него до сих пор.Back in USSRВ январе 1945 года Пфайфер уехал из СССР, но через два месяца вновь прибыл в страну с конвоем. Корабль David B. Johnson, на котором плыл Пфайфер, не получил повреждений во время нападения немцев, но несколько судов из конвоя были разрушены.Пфайфер отметил, что от общения с русскими у него остались самые тёплые воспоминания. "Откровенно говоря, несмотря на некоторые, возможно, глупые вещи, которые я мог сделать, они были очень добры ко мне во всех отношениях. Я очень хорошо знаю, что это были трудолюбивые люди", - сказал Пфайфер.

https://ria.ru/20201214/veteran-1589117205.html

https://ria.ru/20201209/veteran-1588409855.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/veteran-1586946832.html

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военно-морские силы сша, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, пенсильвания, сша, в мире