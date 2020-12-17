Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201217/medal-1589639536.html
Ветеран торгового флота США назвал получение российской медали честью
Ветеран торгового флота США назвал получение российской медали честью
Ветеран торгового флота США Говард Пфайфер, награжденный российской медалью Ушакова за участие в арктических конвоях, доставлявших жизненно важные грузы в СССР... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:42
2020-12-17T11:45
75 лет великой победы
военно-морские силы сша
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
пенсильвания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589642049_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_31a35854b0707ba0c93ac1488fc75660.jpg
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Ветеран торгового флота США Говард Пфайфер, награжденный российской медалью Ушакова за участие в арктических конвоях, доставлявших жизненно важные грузы в СССР во время Второй мировой войны, рассказал РИА Новости, что для него большая честь получить эту награду, и он благодарен за признание.В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина посольство России в Вашингтоне наградило медалью Ушакова 17 американцев, включая Пфайфера. Изначально планировалось, что ветеран получит медаль во время специальной церемонии на встрече одной из ветеранских организаций 17 декабря, но из-за пандемии коронавируса организаторы решили ее отменить, поэтому Пфайфер получил награду по почте.Во время Второй мировой войны США оказывали СССР материальную помощь через Северную Атлантику, отправляя ресурсы, продовольствие и военную технику, например, танки и самолеты. При этом конвоям приходилось иметь дело с суровым арктическим климатом, а также с попытками Германии помешать им добраться до места назначения.Ветеран признался, что никогда не жалел об опасном и трагичном опыте участия в арктических конвоях, и гордится тем, что у него была возможность служить США и их союзникам, включая Россию. По его словам, для него это был "бесценный опыт". В настоящее время 97-летнй Пфайфер проживает с женой в штате Пенсильвания. У него семь детей, восемь внуков и 12 праправнуков.На службе во флотеВ 1943 году, когда Пфайферу было 20 лет, его двоюродный брат, военнослужащий ВМС США, посоветовал ему присоединиться к торговому флоту. По словам Пфайфера, служба в торговом флоте для молодого человека была своего рода романтикой. Он признался, что мечтал о поездках в разные страны, но не понимал всех опасностей службы во время войны. Романтическая мечта о торговом флоте, по его словам, разбилась в самый первый день плавания, когда он стал свидетелем взрыва на танкере рядом с кораблем, на котором служил.По словам Пфайфера, это было "довольно страшное время" в его жизни. Тогда он увидел реальность войны и начал понимать, насколько ситуация серьезна.На пути в СССРПфайфер был старшиной-рулевым на корабле, который в составе конвоя JW61 направлялся из США в СССР через Великобританию. По его словам, экипажу судна не сообщали о конечном пункте назначения. Он вспоминает, что моряки не обсуждали территории, которые видели с судна, но в какой-то момент стало понятно, что корабль направляется в СССР.Во время движения конвой несколько раз подвергался атакам немцев, как с моря, так и с воздуха. Одна из воздушных атак продолжалась около двух часов. Пфайфер говорит, что помнит ее, как будто это произошло вчера. Один из немецких самолетов, собиравших разведданные, подлетел так близко к кораблю, что Пфайфер смог увидеть пилота. В конце октября 1944 года конвой кораблей JW61 прибыл в Кольский залив без потерь.Подарок СталинаВо время первого плавания в СССР Пфайфер провел в стране больше двух месяцев, потому что, по его словам, разгрузка боеприпасов занимает много времени. Советские власти разрешили американцам зайти в город. Согласно инструкциям, они могли ходить в гостиницу, кафе и место, где можно потанцевать. В то же время им настоятельно рекомендовали не взаимодействовать с местными жителями и не посещать их дома.Ветеран признался, что потратил деньги на покупку сувениров. По его словам, некоторые изделия из камня и дерева, которые он купил в СССР, хранятся у него до сих пор.Back in USSRВ январе 1945 года Пфайфер уехал из СССР, но через два месяца вновь прибыл в страну с конвоем. Корабль David B. Johnson, на котором плыл Пфайфер, не получил повреждений во время нападения немцев, но несколько судов из конвоя были разрушены.Пфайфер отметил, что от общения с русскими у него остались самые тёплые воспоминания. "Откровенно говоря, несмотря на некоторые, возможно, глупые вещи, которые я мог сделать, они были очень добры ко мне во всех отношениях. Я очень хорошо знаю, что это были трудолюбивые люди", - сказал Пфайфер.
https://ria.ru/20201214/veteran-1589117205.html
https://ria.ru/20201209/veteran-1588409855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/veteran-1586946832.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589642049_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_5ac714d6c22739195861e5f1a1b19137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
военно-морские силы сша, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, пенсильвания, сша, в мире

Ветеран торгового флота США назвал получение российской медали честью

11:42 17.12.2020 (обновлено: 11:45 17.12.2020)
 
© Фото : Embassy of Russia in the USA / Посольство России в СШАМедалью Ушакова награждены 17 граждан США за участие в арктических конвоях, перевозивших грузы и военную технику в Советский Союз во время Второй мировой войны
Медалью Ушакова награждены 17 граждан США за участие в арктических конвоях, перевозивших грузы и военную технику в Советский Союз во время Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Ветеран торгового флота США Говард Пфайфер, награжденный российской медалью Ушакова за участие в арктических конвоях, доставлявших жизненно важные грузы в СССР во время Второй мировой войны, рассказал РИА Новости, что для него большая честь получить эту награду, и он благодарен за признание.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина посольство России в Вашингтоне наградило медалью Ушакова 17 американцев, включая Пфайфера. Изначально планировалось, что ветеран получит медаль во время специальной церемонии на встрече одной из ветеранских организаций 17 декабря, но из-за пандемии коронавируса организаторы решили ее отменить, поэтому Пфайфер получил награду по почте.
Во время Второй мировой войны США оказывали СССР материальную помощь через Северную Атлантику, отправляя ресурсы, продовольствие и военную технику, например, танки и самолеты. При этом конвоям приходилось иметь дело с суровым арктическим климатом, а также с попытками Германии помешать им добраться до места назначения.
"Для меня большая честь получить медаль имени Ушакова из России, и я очень благодарен за признание", - сказал Пфайфер.
Ветеран признался, что никогда не жалел об опасном и трагичном опыте участия в арктических конвоях, и гордится тем, что у него была возможность служить США и их союзникам, включая Россию. По его словам, для него это был "бесценный опыт". В настоящее время 97-летнй Пфайфер проживает с женой в штате Пенсильвания. У него семь детей, восемь внуков и 12 праправнуков.
Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова из Ессентуков - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 14:0075 лет Великой Победы
Чтобы не было войны: о чем ветеран из Ессентуков не рассказала Путину

На службе во флоте

В 1943 году, когда Пфайферу было 20 лет, его двоюродный брат, военнослужащий ВМС США, посоветовал ему присоединиться к торговому флоту. По словам Пфайфера, служба в торговом флоте для молодого человека была своего рода романтикой. Он признался, что мечтал о поездках в разные страны, но не понимал всех опасностей службы во время войны. Романтическая мечта о торговом флоте, по его словам, разбилась в самый первый день плавания, когда он стал свидетелем взрыва на танкере рядом с кораблем, на котором служил.
"Боже мой, это было ужасно", - сказал Пфайфер, отметив, что взрыв произошел из-за торпеды, выпущенной немецкой подводной лодкой. Тогда конвой двигался из США в Великобританию.
По словам Пфайфера, это было "довольно страшное время" в его жизни. Тогда он увидел реальность войны и начал понимать, насколько ситуация серьезна.
Гиндулла Сахипов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 13:5375 лет Великой Победы
В Татарстане ветеран войны получил орден за свой подвиг спустя 75 лет

На пути в СССР

Пфайфер был старшиной-рулевым на корабле, который в составе конвоя JW61 направлялся из США в СССР через Великобританию. По его словам, экипажу судна не сообщали о конечном пункте назначения. Он вспоминает, что моряки не обсуждали территории, которые видели с судна, но в какой-то момент стало понятно, что корабль направляется в СССР.
Во время движения конвой несколько раз подвергался атакам немцев, как с моря, так и с воздуха. Одна из воздушных атак продолжалась около двух часов. Пфайфер говорит, что помнит ее, как будто это произошло вчера. Один из немецких самолетов, собиравших разведданные, подлетел так близко к кораблю, что Пфайфер смог увидеть пилота. В конце октября 1944 года конвой кораблей JW61 прибыл в Кольский залив без потерь.

Подарок Сталина

Во время первого плавания в СССР Пфайфер провел в стране больше двух месяцев, потому что, по его словам, разгрузка боеприпасов занимает много времени. Советские власти разрешили американцам зайти в город. Согласно инструкциям, они могли ходить в гостиницу, кафе и место, где можно потанцевать. В то же время им настоятельно рекомендовали не взаимодействовать с местными жителями и не посещать их дома.
"Они дали каждому 250 рублей и сказали: "Это подарок от Сталина вам на развлечения, пока вы здесь…Были места, где мы могли поесть, там был оркестр, мы могли купить что-то выпить и даже потанцевать", - сказал Пфайфер.
Ветеран признался, что потратил деньги на покупку сувениров. По его словам, некоторые изделия из камня и дерева, которые он купил в СССР, хранятся у него до сих пор.
Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 13:16
Появилась дата выхода книги бабушки-ветерана, собравшей помощь врачам

Back in USSR

В январе 1945 года Пфайфер уехал из СССР, но через два месяца вновь прибыл в страну с конвоем. Корабль David B. Johnson, на котором плыл Пфайфер, не получил повреждений во время нападения немцев, но несколько судов из конвоя были разрушены.
Пфайфер отметил, что от общения с русскими у него остались самые тёплые воспоминания. "Откровенно говоря, несмотря на некоторые, возможно, глупые вещи, которые я мог сделать, они были очень добры ко мне во всех отношениях. Я очень хорошо знаю, что это были трудолюбивые люди", - сказал Пфайфер.
 
75 лет Великой ПобедыВоенно-морские силы СШАВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПенсильванияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
Лента новостейМолния