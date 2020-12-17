https://ria.ru/20201217/liviya-1589735241.html
Путин рассказал об освобождении россиян в Ливии
Путин рассказал об освобождении россиян в Ливии
Освобождение россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии стало возможным благодаря взаимодействию с "друзьями" в арабских странах, заявил в четверг... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:22
2020-12-17T16:22
2020-12-17T16:31
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722590_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_d365f542a2c55fe3fae063f9580b4c68.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Освобождение россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии стало возможным благодаря взаимодействию с "друзьями" в арабских странах, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Это мы сделали в том числе и благодаря сотрудничеству с некоторыми нашими друзьями в арабских странах, которые оказали нам содействие и в том случае", - сказал он на большой пресс-конференции, отвечая журналистке, поблагодарившей его за помощь в возвращении на родину социолога Максима Шугалея и его переводчика, которые провели больше года в ливийской тюрьме.Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201211/rossiyane-1588704280.html
россия
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722590_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0963ef2dad9fdb0b6ad02f890e4ac393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ливия, в мире