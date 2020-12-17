https://ria.ru/20201217/liviya-1589735241.html

Путин рассказал об освобождении россиян в Ливии

Путин рассказал об освобождении россиян в Ливии

Освобождение россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии стало возможным благодаря взаимодействию с "друзьями" в арабских странах, заявил в четверг... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:22

2020-12-17T16:22

2020-12-17T16:31

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Освобождение россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии стало возможным благодаря взаимодействию с "друзьями" в арабских странах, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Это мы сделали в том числе и благодаря сотрудничеству с некоторыми нашими друзьями в арабских странах, которые оказали нам содействие и в том случае", - сказал он на большой пресс-конференции, отвечая журналистке, поблагодарившей его за помощь в возвращении на родину социолога Максима Шугалея и его переводчика, которые провели больше года в ливийской тюрьме.Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201211/rossiyane-1588704280.html

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россия, владимир путин, ливия, в мире