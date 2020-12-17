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Рязанские власти обратились в Минпромторг за помощью в закупке лекарств
Рязанские власти обратились в Минпромторг за помощью в закупке лекарств
Власти Рязанской области обратились в Минпромторг РФ за помощью в закупке аптечными организациями региона необходимых лекарств, сообщает облправительство. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:08
2020-12-17T16:31
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
рязанская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Власти Рязанской области обратились в Минпромторг РФ за помощью в закупке аптечными организациями региона необходимых лекарств, сообщает облправительство.В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина житель Рязанской области Владимир Коршунов пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться.По данным минздрава региона, средства, поступившие из бюджета РФ 15 декабря в рамках второго транша на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID, пока не расходовались. А из первого транша в 41,7 миллиона рублей использованы 35 миллионов рублей. Как информируют областные власти, ссылаясь на данные регионального управления Росздравнадзора, в регионе ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов, в том числе для лечения коронавирусной инфекции."Изначально проблема отсутствия медикаментов в основном была связана с внедрением обязательной маркировки всей лекарственной продукции с 1 июля 2020 года. Но с 24 октября введен упрощенный порядок маркировки лекарственных препаратов. Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, он будет действовать до полной готовности всех участников отрасли", - говорится в сообщении.Облправительство отмечает, что в настоящее время ситуация с лекарствами улучшилась, а дефицит лекарств, по информации аптечных сетей, обусловлен "отсутствием предложений у поставщиков и повышенным спросом со стороны населения". В частности, на 17 декабря в области недостаточно антибиотиков для инъекций и гормональных препаратов для инъекций."Поставки противовирусных лекарственных препаратов, антибиотиков таблетированных и инъекционных осуществляются в ежедневном режиме, в сравнении с 10.12.2020 (наблюдается) увеличение имеющих лекарственных препаратов на 10-15%. В настоящее время правительством Рязанской области направлено обращение в Минпромторг России для оказания содействия в закупке необходимых лекарств аптечными организациями региона", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/lekarstva-1589329116.html
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, рязанская область, общество

Рязанские власти обратились в Минпромторг за помощью в закупке лекарств

16:08 17.12.2020 (обновлено: 16:31 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Власти Рязанской области обратились в Минпромторг РФ за помощью в закупке аптечными организациями региона необходимых лекарств, сообщает облправительство.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина житель Рязанской области Владимир Коршунов пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться.
По данным минздрава региона, средства, поступившие из бюджета РФ 15 декабря в рамках второго транша на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID, пока не расходовались. А из первого транша в 41,7 миллиона рублей использованы 35 миллионов рублей. Как информируют областные власти, ссылаясь на данные регионального управления Росздравнадзора, в регионе ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов, в том числе для лечения коронавирусной инфекции.
"Изначально проблема отсутствия медикаментов в основном была связана с внедрением обязательной маркировки всей лекарственной продукции с 1 июля 2020 года. Но с 24 октября введен упрощенный порядок маркировки лекарственных препаратов. Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, он будет действовать до полной готовности всех участников отрасли", - говорится в сообщении.
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Облправительство отмечает, что в настоящее время ситуация с лекарствами улучшилась, а дефицит лекарств, по информации аптечных сетей, обусловлен "отсутствием предложений у поставщиков и повышенным спросом со стороны населения". В частности, на 17 декабря в области недостаточно антибиотиков для инъекций и гормональных препаратов для инъекций.
"Поставки противовирусных лекарственных препаратов, антибиотиков таблетированных и инъекционных осуществляются в ежедневном режиме, в сравнении с 10.12.2020 (наблюдается) увеличение имеющих лекарственных препаратов на 10-15%. В настоящее время правительством Рязанской области направлено обращение в Минпромторг России для оказания содействия в закупке необходимых лекарств аптечными организациями региона", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинРязанская областьОбщество
 
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