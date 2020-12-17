https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589702743.html

Депутат направит в ГП запрос о ситуации с лекарствами в Рязанской области

Депутат направит в ГП запрос о ситуации с лекарствами в Рязанской области

Депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин (ЛДПР) заявил РИА Новости, что направит в Генпрокуратуру запрос в связи с проблемой доступности лекарств по РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:46

2020-12-17T14:46

2020-12-17T14:53

владимир путин

госдума рф

генеральная прокуратура рф

рязанская область

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин (ЛДПР) заявил РИА Новости, что направит в Генпрокуратуру запрос в связи с проблемой доступности лекарств по всей России из-за введения системы маркировки.Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос жителя Рязанской области Владимира Коршунова, который пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться в этой ситуации."Существует такая проблема. Я с ней столкнулся, когда лечился в городе Москве от коронавируса. Проблема по нехватке медикаментов из-за того, что у нас зависла система. У нас как правило пытаются же все сделать как лучше, а получается как всегда. Вы знаете, что зависла система маркировки лекарств, и из-за этого лекарства не могут поступить не то, что в аптеки, они не могут поступить на склады в лечебные учреждения", - рассказал Шерин.По его словам, он смог лично убедиться, что проблема существует как в Рязанской области, так и в Москве. Он рассказал, что не мог найти необходимых лекарств и в столице. "Я ходил, пытался найти аналоги, потому что этих лекарств просто не было в Москве. И это Москва, столица нашей Родины. Вот показатель. Если, допустим, я бы в Москве нашел лекарство спокойно, а в Рязанской области такая была проблема, я бы объективно как представитель оппозиционной партии изобличил всю нашу региональную власть. Но я морально не имею права что-то здесь противопоставить", - сказал он."Мы направляли (обращение в связи с проблемой лекарственного обеспечения из-за маркировки) от депутатов Госдумы фракции ЛДПР в правительство. Мы, фракция ЛДПР в Госдуме, этот вопрос уже подняли. И тишина. В Генеральную прокуратуру в связи с этим мы направим соответствующий запрос. Я направлю по поводу этой системы, как она работает, почему она зависла, потому что я на себе это все испытал. Я весь ноябрь месяц отболел, с середины октября до середины ноября", - отметил Шерин.Он подчеркнул, что проблема есть по всей стране. Как депутат от Рязанской области, он неоднократно связывался с руководством региона и решал проблемы после обращений граждан в ручном режиме. Шерин отметил, что власти всегда шли навстречу и помогали решать возникающие проблемы.

https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589696152.html

https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589687228.html

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владимир путин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, рязанская область, общество