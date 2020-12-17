Вашингтон пытается внести раскол в православный мир, заявил Лавров
15:31 17.12.2020 (обновлено: 16:02 17.12.2020)
© МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын
© МИД РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Греческой православной церкви, при этом Вашингтон сам пытается внести раскол в православный мир, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очень трогательно было прочитать в этом заявлении, как Майк Помпео заботится о судьбах мирового православия. Опять нас обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греческой церкви, хотя факта ни одного", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
По словам Лаврова, США в этой связи сами "подают блестящий пример продвижения своих интересов "демократическими методами".
"Под этим, видимо, подразумеваются открытые действия США - в грубейшее нарушение всех демократических, подчеркну это слово, канонов православия продвигать раскол в православном мире, в том числе путём развала Украинской православной церкви Московского патриархата и создания искусственной так называемый автокефальной ПЦУ", - добавил Лавров.
"Сейчас американская администрация самым активнейшим образом, ничуть не таясь, пытается заставить остальные канонические православные церкви поддержать это беззаконие. Известно и о планах постараться аналогичным образом расколоть Сербскую православную церковь, другие непослушные православные церкви",- отметил российский министр.