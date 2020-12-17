https://ria.ru/20201217/lavrov-1589717157.html

Вашингтон пытается внести раскол в православный мир, заявил Лавров

Вашингтон пытается внести раскол в православный мир, заявил Лавров

США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Греческой православной церкви, при этом Вашингтон сам пытается внести раскол в православный мир,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:31

2020-12-17T15:31

2020-12-17T16:02

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

московский патриархат

украинская православная церковь

сергей лавров

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Греческой православной церкви, при этом Вашингтон сам пытается внести раскол в православный мир, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, США в этой связи сами "подают блестящий пример продвижения своих интересов "демократическими методами"."Под этим, видимо, подразумеваются открытые действия США - в грубейшее нарушение всех демократических, подчеркну это слово, канонов православия продвигать раскол в православном мире, в том числе путём развала Украинской православной церкви Московского патриархата и создания искусственной так называемый автокефальной ПЦУ", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20200724/1574836652.html

вашингтон (город)

сша

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новости - религия и мировоззрение, московский патриархат, украинская православная церковь, сергей лавров, вашингтон (город), сша