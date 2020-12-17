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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201217/lavrov-1589717157.html
Вашингтон пытается внести раскол в православный мир, заявил Лавров
Вашингтон пытается внести раскол в православный мир, заявил Лавров
США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Греческой православной церкви, при этом Вашингтон сам пытается внести раскол в православный мир,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:31
2020-12-17T16:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
московский патриархат
украинская православная церковь
сергей лавров
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Греческой православной церкви, при этом Вашингтон сам пытается внести раскол в православный мир, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, США в этой связи сами "подают блестящий пример продвижения своих интересов "демократическими методами"."Под этим, видимо, подразумеваются открытые действия США - в грубейшее нарушение всех демократических, подчеркну это слово, канонов православия продвигать раскол в православном мире, в том числе путём развала Украинской православной церкви Московского патриархата и создания искусственной так называемый автокефальной ПЦУ", - добавил Лавров.
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новости - религия и мировоззрение, московский патриархат, украинская православная церковь, сергей лавров, вашингтон (город), сша

Вашингтон пытается внести раскол в православный мир, заявил Лавров

15:31 17.12.2020 (обновлено: 16:02 17.12.2020)
 
© МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Греческой православной церкви, при этом Вашингтон сам пытается внести раскол в православный мир, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очень трогательно было прочитать в этом заявлении, как Майк Помпео заботится о судьбах мирового православия. Опять нас обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греческой церкви, хотя факта ни одного", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
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По словам Лаврова, США в этой связи сами "подают блестящий пример продвижения своих интересов "демократическими методами".
"Под этим, видимо, подразумеваются открытые действия США - в грубейшее нарушение всех демократических, подчеркну это слово, канонов православия продвигать раскол в православном мире, в том числе путём развала Украинской православной церкви Московского патриархата и создания искусственной так называемый автокефальной ПЦУ", - добавил Лавров.
"Сейчас американская администрация самым активнейшим образом, ничуть не таясь, пытается заставить остальные канонические православные церкви поддержать это беззаконие. Известно и о планах постараться аналогичным образом расколоть Сербскую православную церковь, другие непослушные православные церкви",- отметил российский министр.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьСергей ЛавровВашингтон (город)США
 
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