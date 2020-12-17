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Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19
Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19
коронавирусное заболевание было диагностировано у президента Франции Эммануэля Макрона. Глава республики отправится на семидневный карантин, однако продолжит... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:34
2020-12-17T15:34
коронавирус covid-19
справки
в мире
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17 декабря коронавирусное заболевание было диагностировано у президента Франции Эммануэля Макрона. Глава республики отправится на семидневный карантин, однако продолжит работать и исполнять свои обязанности удаленно. Премьер-министр страны Жан Кастекс тоже уйдет на самоизоляцию. 8 декабря COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Молдавии Иона Кику. 24 ноября премьер-министр Белиза Джон Брисеньо заразился коронавирусом и на две недели отправился на самоизоляцию. 8 декабря стало известно, что Джон Брисеньо выздоровел после болезни.9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. 23 ноября стало известно о его выздоровлении. 2 ноября коронавирусная инфекция COVID-19 была подтверждена у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. 11 ноября стало известно, что он выздоровел. 28 октября был госпитализирован президент Алжира Абдельмаджид Теббун. 24 октября стало известно, что врачи рекомендовали ему уйти в добровольную самоизоляцию сроком на пять дней после того, как коронавирусом заразились несколько сотрудников администрации президента и правительства. 28 октября он прибыл в Германию для прохождения углубленного медицинского обследования в крупной специализированной больнице. 16 ноября стало известно о его выздоровлении. 25 октября стало известно, что коронавирусом заболел премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он перешел на самоизоляцию. 10 ноября стало известно, что премьер выздоровел.24 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у президента Польши Анджея Дуды. 4 ноября стало известно о его выздоровлении. 23 октября вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес заявила, что у нее выявили COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 4 ноября вице-президент Колумбии сообщила о своем выздоровлении. 17 октября стало известно, что коронавирусом заразился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 30 октября стало известно о его выздоровлении. 2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у него и супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. 11 октября стало известно о его выздоровлении. 28 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 9 июля у временного президента Боливии Жанин Аньес тесты на СOVID-19 показали положительный результат. 28 июля Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. Во время болезни она чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции. 7 июля у президента Бразилии Жаира Болсонару был выявлен коронавирус. Три первых теста были положительными. 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа. 18 июня коронавирус обнаружили у первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. 17 июня у президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и его жены диагностировали COVID-19. 19 июня он был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. 2 июля президента выписали из больницы. 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его семья заразились коронавирусом. 8 июня стало известно об их выздоровлении. 30 апреля коронавирусом заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. 19 мая стало известно, что он полностью выздоровел. 27 марта премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о своем заражении коронавирусом. Он находился в самоизоляции, но продолжал работать. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и Джонсон был доставлен в реанимацию. 7 апреля стало известно, что состояние стабильно, а 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату. 12 апреля Борис Джонсон был выписан из больницы в Лондоне, он был протестирован на коронавирус с отрицательным результатом. 25 марта британский принц Чарльз сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Принц перешел на режим самоизоляции, у него были слабые симптомы заболевания. У его супруги Камиллы анализы не подтвердили заражение COVID-19. 30 марта принц вышел из самоизоляции после заражения. 19 марта коронавирус выявили у князя Монако Альбера II. 31 марта стало известно о его выздоровлении. 12 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о решении перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания. 13 марта стало известно, что ее проба на коронавирус оказалась положительной. 29 марта супруга премьер-министра Канады сообщила о полном выздоровлении. 11 марта стало известно, что коронавирус был выявлен у вице-президента Ирана Эсхака Джахангири. 15 марта стало известно о его выздоровлении. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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коронавирус covid-19, справки, в мире

Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19

15:34 17.12.2020
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
17 декабря коронавирусное заболевание было диагностировано у президента Франции Эммануэля Макрона. Глава республики отправится на семидневный карантин, однако продолжит работать и исполнять свои обязанности удаленно. Премьер-министр страны Жан Кастекс тоже уйдет на самоизоляцию.
8 декабря COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Молдавии Иона Кику.
24 ноября премьер-министр Белиза Джон Брисеньо заразился коронавирусом и на две недели отправился на самоизоляцию. 8 декабря стало известно, что Джон Брисеньо выздоровел после болезни.
9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. 23 ноября стало известно о его выздоровлении.
2 ноября коронавирусная инфекция COVID-19 была подтверждена у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. 11 ноября стало известно, что он выздоровел.
28 октября был госпитализирован президент Алжира Абдельмаджид Теббун. 24 октября стало известно, что врачи рекомендовали ему уйти в добровольную самоизоляцию сроком на пять дней после того, как коронавирусом заразились несколько сотрудников администрации президента и правительства.
28 октября он прибыл в Германию для прохождения углубленного медицинского обследования в крупной специализированной больнице. 16 ноября стало известно о его выздоровлении.
25 октября стало известно, что коронавирусом заболел премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он перешел на самоизоляцию. 10 ноября стало известно, что премьер выздоровел.
24 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у президента Польши Анджея Дуды. 4 ноября стало известно о его выздоровлении.
23 октября вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес заявила, что у нее выявили COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 4 ноября вице-президент Колумбии сообщила о своем выздоровлении.
17 октября стало известно, что коронавирусом заразился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
30 октября стало известно о его выздоровлении.
2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у него и супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. 11 октября стало известно о его выздоровлении.
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп
28 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно.
9 июля у временного президента Боливии Жанин Аньес тесты на СOVID-19 показали положительный результат. 28 июля Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. Во время болезни она чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции.
7 июля у президента Бразилии Жаира Болсонару был выявлен коронавирус. Три первых теста были положительными. 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа.
18 июня коронавирус обнаружили у первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса.
17 июня у президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и его жены диагностировали COVID-19. 19 июня он был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. 2 июля президента выписали из больницы.
1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его семья заразились коронавирусом. 8 июня стало известно об их выздоровлении.
30 апреля коронавирусом заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. 19 мая стало известно, что он полностью выздоровел.
27 марта премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о своем заражении коронавирусом. Он находился в самоизоляции, но продолжал работать. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и Джонсон был доставлен в реанимацию. 7 апреля стало известно, что состояние стабильно, а 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату. 12 апреля Борис Джонсон был выписан из больницы в Лондоне, он был протестирован на коронавирус с отрицательным результатом.
25 марта британский принц Чарльз сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Принц перешел на режим самоизоляции, у него были слабые симптомы заболевания. У его супруги Камиллы анализы не подтвердили заражение COVID-19. 30 марта принц вышел из самоизоляции после заражения.
19 марта коронавирус выявили у князя Монако Альбера II. 31 марта стало известно о его выздоровлении.
© AFP 2020 / Valery HacheКнязь Монако Альбер II
Князь Монако Альбер II - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AFP 2020 / Valery Hache
Князь Монако Альбер II
12 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о решении перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания. 13 марта стало известно, что ее проба на коронавирус оказалась положительной. 29 марта супруга премьер-министра Канады сообщила о полном выздоровлении.
11 марта стало известно, что коронавирус был выявлен у вице-президента Ирана Эсхака Джахангири. 15 марта стало известно о его выздоровлении.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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