https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589660686.html

Путин: производство вакцины за границей не помешает вакцинации в России

Путин: производство вакцины за границей не помешает вакцинации в России

России ничего не мешает производить вакцину от коронавируса на площадках иностранных государств, это не повлияет на вакцинацию населения внутри страны, заявил... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:43

2020-12-17T12:43

2020-12-17T13:25

здоровье - общество

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России ничего не мешает производить вакцину от коронавируса на площадках иностранных государств, это не повлияет на вакцинацию населения внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу сотрудничества с другими странами: именно в силу того, что нам требуется время для того, чтобы нарастить технологические возможности наших предприятий по производству вакцины, нам ничего не мешает, сами компоненты этой вакцины, а ее у нас достаточно, производить на площадках в иностранных государствах, в зарубежных государствах, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств, в покупку соответствующего оборудования – вот о чем идет речь. Это никак не мешает вакцинации населения в РФ, а наоборот, честно говоря, даже будет улучшать конечное качество продукции, потому что это будет приобретать более массовый характер", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/vaktsiny-1589660203.html

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2020

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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин