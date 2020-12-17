https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589660686.html
Путин: производство вакцины за границей не помешает вакцинации в России
Путин: производство вакцины за границей не помешает вакцинации в России
России ничего не мешает производить вакцину от коронавируса на площадках иностранных государств, это не повлияет на вакцинацию населения внутри страны, заявил... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:43
2020-12-17T12:43
2020-12-17T13:25
здоровье - общество
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588782800_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_97d8db2db84230a60ef0617dc52c5f89.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России ничего не мешает производить вакцину от коронавируса на площадках иностранных государств, это не повлияет на вакцинацию населения внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу сотрудничества с другими странами: именно в силу того, что нам требуется время для того, чтобы нарастить технологические возможности наших предприятий по производству вакцины, нам ничего не мешает, сами компоненты этой вакцины, а ее у нас достаточно, производить на площадках в иностранных государствах, в зарубежных государствах, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств, в покупку соответствующего оборудования – вот о чем идет речь. Это никак не мешает вакцинации населения в РФ, а наоборот, честно говоря, даже будет улучшать конечное качество продукции, потому что это будет приобретать более массовый характер", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/vaktsiny-1589660203.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588782800_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_37c5a5cc330020ffbce5519c26e65710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин