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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589660686.html
Путин: производство вакцины за границей не помешает вакцинации в России
Путин: производство вакцины за границей не помешает вакцинации в России
России ничего не мешает производить вакцину от коронавируса на площадках иностранных государств, это не повлияет на вакцинацию населения внутри страны, заявил... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:43
2020-12-17T13:25
здоровье - общество
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России ничего не мешает производить вакцину от коронавируса на площадках иностранных государств, это не повлияет на вакцинацию населения внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу сотрудничества с другими странами: именно в силу того, что нам требуется время для того, чтобы нарастить технологические возможности наших предприятий по производству вакцины, нам ничего не мешает, сами компоненты этой вакцины, а ее у нас достаточно, производить на площадках в иностранных государствах, в зарубежных государствах, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств, в покупку соответствующего оборудования – вот о чем идет речь. Это никак не мешает вакцинации населения в РФ, а наоборот, честно говоря, даже будет улучшать конечное качество продукции, потому что это будет приобретать более массовый характер", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин

Путин: производство вакцины за границей не помешает вакцинации в России

12:43 17.12.2020 (обновлено: 13:25 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России ничего не мешает производить вакцину от коронавируса на площадках иностранных государств, это не повлияет на вакцинацию населения внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу сотрудничества с другими странами: именно в силу того, что нам требуется время для того, чтобы нарастить технологические возможности наших предприятий по производству вакцины, нам ничего не мешает, сами компоненты этой вакцины, а ее у нас достаточно, производить на площадках в иностранных государствах, в зарубежных государствах, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств, в покупку соответствующего оборудования – вот о чем идет речь. Это никак не мешает вакцинации населения в РФ, а наоборот, честно говоря, даже будет улучшать конечное качество продукции, потому что это будет приобретать более массовый характер", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
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