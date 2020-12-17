https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589655503.html

Путин оценил реакцию российской системы здравоохранения на угрозу COVID

Путин оценил реакцию российской системы здравоохранения на угрозу COVID

Система здравоохранения в России адекватно отреагировала на угрозы пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:29

2020-12-17T12:29

2020-12-17T13:15

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Система здравоохранения в России адекватно отреагировала на угрозы пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Да, проблем хватает, но в целом система здравоохранения, она отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589651242.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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