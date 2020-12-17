https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589655503.html
Путин оценил реакцию российской системы здравоохранения на угрозу COVID
Путин оценил реакцию российской системы здравоохранения на угрозу COVID
Система здравоохранения в России адекватно отреагировала на угрозы пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:29
2020-12-17T12:29
2020-12-17T13:15
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Система здравоохранения в России адекватно отреагировала на угрозы пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Да, проблем хватает, но в целом система здравоохранения, она отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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