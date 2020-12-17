https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589640403.html
В России 217 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в стационарах
В России 217 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в стационарах
Около 217 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в стационарах России, всего в стране открыто около 270 тысяч коек для инфекционных больных,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:32
2020-12-17T11:32
2020-12-17T11:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657036_0:217:3103:1962_1920x0_80_0_0_85743372f6813bf786f55179f7b3e591.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Около 217 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в стационарах России, всего в стране открыто около 270 тысяч коек для инфекционных больных, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев."На амбулаторном лечении находятся 900 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, на стационарном лечении на сегодняшний день находятся 217 тысяч человек",- сказал Гриднев на заседании круглого стола "Новые подходы к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации важнейших неинфекционных заболеваний на фоне коронавирусной инфекции COVID-19".Он уточнил, что по всей стране на сегодняшний день открыто около 270 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201217/kovid-1589622828.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657036_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_114622c44b9e61e0b8fa5c7abcf43b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество