https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589640403.html

В России 217 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в стационарах

В России 217 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в стационарах

Около 217 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в стационарах России, всего в стране открыто около 270 тысяч коек для инфекционных больных,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:32

2020-12-17T11:32

2020-12-17T11:33

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Около 217 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в стационарах России, всего в стране открыто около 270 тысяч коек для инфекционных больных, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев."На амбулаторном лечении находятся 900 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, на стационарном лечении на сегодняшний день находятся 217 тысяч человек",- сказал Гриднев на заседании круглого стола "Новые подходы к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации важнейших неинфекционных заболеваний на фоне коронавирусной инфекции COVID-19".Он уточнил, что по всей стране на сегодняшний день открыто около 270 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/kovid-1589622828.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество