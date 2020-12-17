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В России за сутки 26 440 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 26 440 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 26 440 человек после COVID-19, за все время — 2 202 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:02
2020-12-17T11:02
2020-12-17T11:02
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 440 человек после COVID-19, за все время — 2 202 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 5777 человек, в Санкт-Петербурге - 3066, Подмосковье - 1100.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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