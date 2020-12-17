https://ria.ru/20201217/konferentsiya-1589753866.html
В Кремле надеются, что следующая пресс-конференция пройдет как обычно
В Кремле надеются, что следующая пресс-конференция пройдет как обычно
В Кремле надеются, что к следующей итоговой пресс-конференции президента эпидемиологическая ситуация нормализуется и все вернётся в обычный формат. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:43
2020-12-17T17:43
2020-12-17T17:43
центр международной торговли
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что к следующей итоговой пресс-конференции президента эпидемиологическая ситуация нормализуется и все вернётся в обычный формат.В этом году президент из-за пандемии отвечал на вопросы журналистов не в большом зале в Центре международной торговли, а выходил с ними на видеоконференцсвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Кроме того, представители СМИ сидели в масках и соблюдали дистанцию между друг другом.
https://ria.ru/20201217/konferentsiya-1589742319.html
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