https://ria.ru/20201217/konferentsiya-1589753866.html

В Кремле надеются, что следующая пресс-конференция пройдет как обычно

В Кремле надеются, что следующая пресс-конференция пройдет как обычно

В Кремле надеются, что к следующей итоговой пресс-конференции президента эпидемиологическая ситуация нормализуется и все вернётся в обычный формат. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:43

2020-12-17T17:43

2020-12-17T17:43

центр международной торговли

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что к следующей итоговой пресс-конференции президента эпидемиологическая ситуация нормализуется и все вернётся в обычный формат.В этом году президент из-за пандемии отвечал на вопросы журналистов не в большом зале в Центре международной торговли, а выходил с ними на видеоконференцсвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Кроме того, представители СМИ сидели в масках и соблюдали дистанцию между друг другом.

https://ria.ru/20201217/konferentsiya-1589742319.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр международной торговли