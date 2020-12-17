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В Кремле надеются, что следующая пресс-конференция пройдет как обычно
В Кремле надеются, что следующая пресс-конференция пройдет как обычно
В Кремле надеются, что к следующей итоговой пресс-конференции президента эпидемиологическая ситуация нормализуется и все вернётся в обычный формат. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:43
2020-12-17T17:43
центр международной торговли
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что к следующей итоговой пресс-конференции президента эпидемиологическая ситуация нормализуется и все вернётся в обычный формат.В этом году президент из-за пандемии отвечал на вопросы журналистов не в большом зале в Центре международной торговли, а выходил с ними на видеоконференцсвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Кроме того, представители СМИ сидели в масках и соблюдали дистанцию между друг другом.
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центр международной торговли

В Кремле надеются, что следующая пресс-конференция пройдет как обычно

17:43 17.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что к следующей итоговой пресс-конференции президента эпидемиологическая ситуация нормализуется и все вернётся в обычный формат.
В этом году президент из-за пандемии отвечал на вопросы журналистов не в большом зале в Центре международной торговли, а выходил с ними на видеоконференцсвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Кроме того, представители СМИ сидели в масках и соблюдали дистанцию между друг другом.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 16:44
Песков считает, что пресс-конференцию Путина организовали блестяще
"Это вынужденный формат и будем надеяться, что в следующем году мы не будем ходить в масках, вы не будете ходить в масках. И что все-таки мы вернёмся к нашей обычной жизни. Но пока так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
 
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