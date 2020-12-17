https://ria.ru/20201217/kocharyan-1589619784.html
Экс-президент Армении Кочарян отправился в Москву
Экс-президент Армении Кочарян отправился в Москву
Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в четверг с частным визитом в Москву, сообщили в офисе бывшего главы государства. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:52
2020-12-17T09:52
2020-12-17T09:52
роберт кочарян
москва
армения
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ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в четверг с частным визитом в Москву, сообщили в офисе бывшего главы государства."Семнадцатого декабря (бывший - Прим. ред.) президент Кочарян отправился в Москву с трехдневным частным визитом", - говорится в сообщении, размещенном на странице офиса в Facebook. Другие подробности не приводятся.В Армении бывший президент является участником судебного процесса. Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html
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роберт кочарян, москва, армения, в мире