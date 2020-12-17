https://ria.ru/20201217/kocharyan-1589619784.html

Экс-президент Армении Кочарян отправился в Москву

Экс-президент Армении Кочарян отправился в Москву

Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в четверг с частным визитом в Москву, сообщили в офисе бывшего главы государства. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:52

2020-12-17T09:52

2020-12-17T09:52

роберт кочарян

москва

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153096/06/1530960648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a65eb2e2de6d441f74627fe2d7aafc9.jpg

ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в четверг с частным визитом в Москву, сообщили в офисе бывшего главы государства."Семнадцатого декабря (бывший - Прим. ред.) президент Кочарян отправился в Москву с трехдневным частным визитом", - говорится в сообщении, размещенном на странице офиса в Facebook. Другие подробности не приводятся.В Армении бывший президент является участником судебного процесса. Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html

москва

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт кочарян, москва, армения, в мире