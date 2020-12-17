Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/kocharyan-1589619784.html
Экс-президент Армении Кочарян отправился в Москву
Экс-президент Армении Кочарян отправился в Москву
Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в четверг с частным визитом в Москву, сообщили в офисе бывшего главы государства. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:52
2020-12-17T09:52
роберт кочарян
москва
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153096/06/1530960648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a65eb2e2de6d441f74627fe2d7aafc9.jpg
ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в четверг с частным визитом в Москву, сообщили в офисе бывшего главы государства."Семнадцатого декабря (бывший - Прим. ред.) президент Кочарян отправился в Москву с трехдневным частным визитом", - говорится в сообщении, размещенном на странице офиса в Facebook. Другие подробности не приводятся.В Армении бывший президент является участником судебного процесса. Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html
москва
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153096/06/1530960648_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_e8d5277b85eb45edfc73d5ae399b20fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт кочарян, москва, армения, в мире

Экс-президент Армении Кочарян отправился в Москву

09:52 17.12.2020
 
© Фото : предоставлено офисом Роберта КочарянаЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : предоставлено офисом Роберта Кочаряна
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в четверг с частным визитом в Москву, сообщили в офисе бывшего главы государства.
"Семнадцатого декабря (бывший - Прим. ред.) президент Кочарян отправился в Москву с трехдневным частным визитом", - говорится в сообщении, размещенном на странице офиса в Facebook. Другие подробности не приводятся.
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 23:46Ситуация в Нагорном Карабахе
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провале операции в Карабахе
В Армении бывший президент является участником судебного процесса. Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
 
Роберт КочарянМоскваАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния