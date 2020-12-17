https://ria.ru/20201217/karty-1589633494.html

Сбербанк и ВТБ заменят до половины пластиковых карт на цифровые

Сбербанк и ВТБ заменят до половины пластиковых карт на цифровые

Сбербанк и ВТБ через несколько лет планируют выпускать 40-50 процентов всех карт только в цифровом формате. Об этом РБК сообщили представители банков. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:05

2020-12-17T11:05

2020-12-17T11:45

кирилл царев

сбербанк россии

рбк (медиагруппа)

втб

технологии

экономика

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сбербанк и ВТБ через несколько лет планируют выпускать 40-50 процентов всех карт только в цифровом формате. Об этом РБК сообщили представители банков.В следующем году, как пояснил зампред правления Сербанка Кирилл Царев, клиентам банка предоставят услугу "пластика как опции", а при заказе любой карты ею можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде в интернете или для покупок при помощи телефона с функцией бесконтактной оплаты. Пластиковый вариант карты, как пояснили в Сбербанке, можно будет дозаказать. Такая опция появится у клиентов банка во второй половине 2021 года, которым требуется перевыпуск карты. Сейчас, по словам Царева, банк выпускает более десяти процента карт "без пластика".В пресс-службе ВТБ также рассказали, что к 2023 году организация планирует увеличить выпуск цифровых банковских карт до 40 процентов."Сейчас на долю виртуальных карт в банке приходится 5% выпуска", — пояснили в банке. Там отметили, что спрос на цифровые карты в течение этого года возрос: в ноябре в банке было эмитировано в 2,5 раза больше таких карт, чем в январе.

https://ria.ru/20201204/moshenniki-1587608987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл царев, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), втб, технологии, экономика