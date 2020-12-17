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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/kadyrov-1589734435.html
Путин рассказал о роли Кадырова в развитии отношений с арабскими странами
Путин рассказал о роли Кадырова в развитии отношений с арабскими странами
Глава Чечни Рамзан Кадыров играет в развитии отношений с арабским миром такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации, но в целом... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:21
2020-12-17T16:21
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
рамзан кадыров
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров играет в развитии отношений с арабским миром такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации, но в целом международные отношения - прерогатива МИД, заявил президент России Владимир Путин."Арабский мир. Рамзан Кадыров играет в этом такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации. Вообще, внешней политикой руководит министерство иностранных дел Российской Федерации, но регионы вносят всегда очень заметный существенный вклад в усилия МИДа страны, а что касается арабского мира, исламского мира, то у нас традиционные отношения с этими организациями и странами", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Президент напомнил, что Россия является наблюдателем в международных авторитетных исламских организациях."А отношения с арабским миром традиционны для и России в целом, и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации. У нас очень устойчивые дальние связи, уходящие глубоко корнями в века. И сегодня это имеет тенденцию к расширению. Если в советское время это еще было как-то связано с идеологическими соображениями, то сейчас у нас объем и география нашего сотрудничества с арабским миром, с исламским миром стали гораздо шире. Мы этим очень дорожим", - сказал президент.Путин отметил, что Россия и дальше будет развивать эти отношения."Вы посмотрите, у нас Российский фонд прямых инвестиций сотрудничает практически со всеми суверенными инвестиционными фондами мировыми. Со всеми. С некоторыми арабскими инвестфондами сложились вообще уникальные отношения, они настолько доверяют Российскому фонду прямых инвестиций, что приняли решение автоматически софинансировать все проекты, в которые входит Российский фонд прямых инвестиций. Это говорит об уровне доверия, о качестве нашего сотрудничества", - сказал президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589720899.html
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россия, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, рамзан кадыров, в мире

Путин рассказал о роли Кадырова в развитии отношений с арабскими странами

16:21 17.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров играет в развитии отношений с арабским миром такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации, но в целом международные отношения - прерогатива МИД, заявил президент России Владимир Путин.
"Арабский мир. Рамзан Кадыров играет в этом такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации. Вообще, внешней политикой руководит министерство иностранных дел Российской Федерации, но регионы вносят всегда очень заметный существенный вклад в усилия МИДа страны, а что касается арабского мира, исламского мира, то у нас традиционные отношения с этими организациями и странами", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Президент напомнил, что Россия является наблюдателем в международных авторитетных исламских организациях.
"А отношения с арабским миром традиционны для и России в целом, и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации. У нас очень устойчивые дальние связи, уходящие глубоко корнями в века. И сегодня это имеет тенденцию к расширению. Если в советское время это еще было как-то связано с идеологическими соображениями, то сейчас у нас объем и география нашего сотрудничества с арабским миром, с исламским миром стали гораздо шире. Мы этим очень дорожим", - сказал президент.
Путин отметил, что Россия и дальше будет развивать эти отношения.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, экс-капитан ФК Терек Тимур Джабраилов и капитан ФК Ахмат Ризван Уциев (слева направо) - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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"Вы посмотрите, у нас Российский фонд прямых инвестиций сотрудничает практически со всеми суверенными инвестиционными фондами мировыми. Со всеми. С некоторыми арабскими инвестфондами сложились вообще уникальные отношения, они настолько доверяют Российскому фонду прямых инвестиций, что приняли решение автоматически софинансировать все проекты, в которые входит Российский фонд прямых инвестиций. Это говорит об уровне доверия, о качестве нашего сотрудничества", - сказал президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинРамзан КадыровВ мире
 
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