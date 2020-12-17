https://ria.ru/20201217/kadyrov-1589734435.html

Путин рассказал о роли Кадырова в развитии отношений с арабскими странами

Путин рассказал о роли Кадырова в развитии отношений с арабскими странами

Глава Чечни Рамзан Кадыров играет в развитии отношений с арабским миром такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации, но в целом... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:21

2020-12-17T16:21

2020-12-17T16:21

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

рамзан кадыров

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров играет в развитии отношений с арабским миром такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации, но в целом международные отношения - прерогатива МИД, заявил президент России Владимир Путин."Арабский мир. Рамзан Кадыров играет в этом такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации. Вообще, внешней политикой руководит министерство иностранных дел Российской Федерации, но регионы вносят всегда очень заметный существенный вклад в усилия МИДа страны, а что касается арабского мира, исламского мира, то у нас традиционные отношения с этими организациями и странами", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Президент напомнил, что Россия является наблюдателем в международных авторитетных исламских организациях."А отношения с арабским миром традиционны для и России в целом, и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации. У нас очень устойчивые дальние связи, уходящие глубоко корнями в века. И сегодня это имеет тенденцию к расширению. Если в советское время это еще было как-то связано с идеологическими соображениями, то сейчас у нас объем и география нашего сотрудничества с арабским миром, с исламским миром стали гораздо шире. Мы этим очень дорожим", - сказал президент.Путин отметил, что Россия и дальше будет развивать эти отношения."Вы посмотрите, у нас Российский фонд прямых инвестиций сотрудничает практически со всеми суверенными инвестиционными фондами мировыми. Со всеми. С некоторыми арабскими инвестфондами сложились вообще уникальные отношения, они настолько доверяют Российскому фонду прямых инвестиций, что приняли решение автоматически софинансировать все проекты, в которые входит Российский фонд прямых инвестиций. Это говорит об уровне доверия, о качестве нашего сотрудничества", - сказал президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589720899.html

https://ria.ru/20201211/checensanc-1588715192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, рамзан кадыров, в мире