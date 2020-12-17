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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/istoriya-1589719936.html
Путин предостерег от переписывания истории
Путин предостерег от переписывания истории
Переписывание истории пойдет во вред тем, кто делает это в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:40
2020-12-17T16:17
великая отечественная война (1941-1945)
сша
украина
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Переписывание истории пойдет во вред тем, кто делает это в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Великой Отечественной войны, то вы знаете, мы сейчас вскрываем архивы, мы публикуем архивные материалы, мы создаем определенные структуры, которые на постоянной основе будут этим заниматься. Я уже много раз говорил, что вот это переписывание истории - оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. В том числе это касается героизации нацизма", - сказал президент на большой пресс-конференции.Путин напомнил, что Генеральная ассамблея ООН приняла решение, осуждающее героизацию нацизма."И только две страны проголосовали против - США и Украина. Я думаю, что это их не красит, мягко говоря. И даже непонятно почему, ну то есть здесь, с одной стороны, ясно, с другой стороны, есть вещи фундаментального характера, не текущей политической конъюнктуры", - подчеркнул глава государства."Но мы, со своей стороны, мы гордимся нашими отцами, матерями, нашими дедушками, бабушками. Мы гордимся своей страной и ее историей, и будем делать все для того, чтобы эта гордость шла вместе с нами по жизни и была передана нашим детям", - подчеркнул президент РФ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html
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великая отечественная война (1941-1945), сша, украина, владимир путин, в мире

Путин предостерег от переписывания истории

15:40 17.12.2020 (обновлено: 16:17 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Переписывание истории пойдет во вред тем, кто делает это в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Великой Отечественной войны, то вы знаете, мы сейчас вскрываем архивы, мы публикуем архивные материалы, мы создаем определенные структуры, которые на постоянной основе будут этим заниматься. Я уже много раз говорил, что вот это переписывание истории - оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. В том числе это касается героизации нацизма", - сказал президент на большой пресс-конференции.
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Путин напомнил, что Генеральная ассамблея ООН приняла решение, осуждающее героизацию нацизма.
"И только две страны проголосовали против - США и Украина. Я думаю, что это их не красит, мягко говоря. И даже непонятно почему, ну то есть здесь, с одной стороны, ясно, с другой стороны, есть вещи фундаментального характера, не текущей политической конъюнктуры", - подчеркнул глава государства.
"Но мы, со своей стороны, мы гордимся нашими отцами, матерями, нашими дедушками, бабушками. Мы гордимся своей страной и ее историей, и будем делать все для того, чтобы эта гордость шла вместе с нами по жизни и была передана нашим детям", - подчеркнул президент РФ.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Великая Отечественная война (1941-1945)СШАУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
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