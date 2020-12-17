https://ria.ru/20201217/inoplanetyane-1589709669.html
Россиянин хочет встретиться с Жириновским для обсуждения инопланетян
Россиянин хочет встретиться с Жириновским для обсуждения инопланетян
Житель астраханского села просит встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чтобы рассказать о том, как видел инопланетян, сообщила фракция ЛДПР в своем... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:08
2020-12-17T15:08
2020-12-17T15:08
лдпр
владимир жириновский
астраханская область
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Житель астраханского села просит встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чтобы рассказать о том, как видел инопланетян, сообщила фракция ЛДПР в своем Telegram-канале."Житель астраханского села хочет рассказать Владимиру Жириновскому об инопланетянах", - говорится в сообщении.В письменной форме он сообщил, что увидел пришельцев, уточняют во фракции."Неизвестные "гости" заверили, что заберут из Астраханской области только отборных людей, а остальных оставят доживать свой век. К сожалению, по каким критериям будут отбирать тех самых отборных счастливчиков, неизвестно. Мужчина отметил в своем обращении, что ему нужно встретиться с лидером партии Владимиром Жириновским, чтобы изучить данный феномен", - сообщает фракция ЛДПР.
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лдпр, владимир жириновский, астраханская область, общество