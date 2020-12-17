https://ria.ru/20201217/inoplanetyane-1589709669.html

Россиянин хочет встретиться с Жириновским для обсуждения инопланетян

Россиянин хочет встретиться с Жириновским для обсуждения инопланетян

Житель астраханского села просит встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чтобы рассказать о том, как видел инопланетян, сообщила фракция ЛДПР в своем... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:08

2020-12-17T15:08

2020-12-17T15:08

лдпр

владимир жириновский

астраханская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123458_0:212:3174:1997_1920x0_80_0_0_4e22add28f528fbf308fdad92af56c54.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Житель астраханского села просит встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чтобы рассказать о том, как видел инопланетян, сообщила фракция ЛДПР в своем Telegram-канале."Житель астраханского села хочет рассказать Владимиру Жириновскому об инопланетянах", - говорится в сообщении.В письменной форме он сообщил, что увидел пришельцев, уточняют во фракции."Неизвестные "гости" заверили, что заберут из Астраханской области только отборных людей, а остальных оставят доживать свой век. К сожалению, по каким критериям будут отбирать тех самых отборных счастливчиков, неизвестно. Мужчина отметил в своем обращении, что ему нужно встретиться с лидером партии Владимиром Жириновским, чтобы изучить данный феномен", - сообщает фракция ЛДПР.

https://ria.ru/20201215/cyberpunk-1589309226.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, астраханская область, общество