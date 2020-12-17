https://ria.ru/20201217/iegovy-1589638562.html
Глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Новосибирске получил 6 лет колонии
Глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Новосибирске получил 6 лет колонии
Суд в Новосибирске приговорил 66-летнего мужчину - руководителя местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* к шести годам... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:28
2020-12-17T11:28
2020-12-17T11:28
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил 66-летнего мужчину - руководителя местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* к шести годам колонии общего режима, сообщила журналистам в четверг представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова."Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему жителю города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - сообщила она.По данным СК, с июля 2017 по сентябрь 2018 года мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видео, а также обрядами для пропаганды деятельности местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* "Заречная, Новосибирск", которая ранее по решению суда была ликвидирована как экстремистская."Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра "Э" ГУМВД России по Новосибирской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила Кулешова.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил 66-летнего мужчину - руководителя местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* к шести годам колонии общего режима, сообщила журналистам в четверг представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему жителю города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - сообщила она.
По данным СК, с июля 2017 по сентябрь 2018 года мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видео, а также обрядами для пропаганды деятельности местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* "Заречная, Новосибирск", которая ранее по решению суда была ликвидирована как экстремистская.
"Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра "Э" ГУМВД России по Новосибирской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила Кулешова.
* Запрещенная в России экстремистская организация.