Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201217/iegovy-1589638562.html
Глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Новосибирске получил 6 лет колонии
Глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Новосибирске получил 6 лет колонии
Суд в Новосибирске приговорил 66-летнего мужчину - руководителя местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* к шести годам... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:28
2020-12-17T11:28
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586040506_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_e82718680fee30cec71d71a3f9c78a33.jpg
НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил 66-летнего мужчину - руководителя местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* к шести годам колонии общего режима, сообщила журналистам в четверг представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова."Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему жителю города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - сообщила она.По данным СК, с июля 2017 по сентябрь 2018 года мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видео, а также обрядами для пропаганды деятельности местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* "Заречная, Новосибирск", которая ранее по решению суда была ликвидирована как экстремистская."Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра "Э" ГУМВД России по Новосибирской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила Кулешова.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20201125/iegova-1586238593.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586040506_194:0:1471:958_1920x0_80_0_0_bac185a0b25b7dfbcaed1117d6c6e397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область

Глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Новосибирске получил 6 лет колонии

11:28 17.12.2020
 
© РИА Новости / СК РФКадр видео спецоперации по делу "Свидетелей Иеговы"*
Кадр видео спецоперации по делу Свидетелей Иеговы* - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / СК РФ
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил 66-летнего мужчину - руководителя местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* к шести годам колонии общего режима, сообщила журналистам в четверг представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему жителю города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - сообщила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 12:45
Песков прокомментировал обыски у "Свидетелей Иеговы"*
По данным СК, с июля 2017 по сентябрь 2018 года мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видео, а также обрядами для пропаганды деятельности местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* "Заречная, Новосибирск", которая ранее по решению суда была ликвидирована как экстремистская.
"Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра "Э" ГУМВД России по Новосибирской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила Кулешова.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния