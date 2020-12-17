https://ria.ru/20201217/granty-1589695083.html

Путин увеличил объем средств на гранты в области культуры и искусства

Путин увеличил объем средств на гранты в области культуры и искусства

Президент России Владимир Путин, начиная с 2020 года, увеличил почти на 300 миллионов рублей, до почти 8,5 миллиарда рублей, объем средств, выделяемых на... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:22

2020-12-17T14:22

2020-12-17T14:22

культура

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, начиная с 2020 года, увеличил почти на 300 миллионов рублей, до почти 8,5 миллиарда рублей, объем средств, выделяемых на президентские гранты в области культуры и искусства, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде эта сумма составляла 8186,5 миллиона рублей в год.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 декабря.

https://na.ria.ru/20201126/minobrnauki-1586410688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика