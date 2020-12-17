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Путин увеличил объем средств на гранты в области культуры и искусства
Путин увеличил объем средств на гранты в области культуры и искусства
Президент России Владимир Путин, начиная с 2020 года, увеличил почти на 300 миллионов рублей, до почти 8,5 миллиарда рублей, объем средств, выделяемых на... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:22
2020-12-17T14:22
2020-12-17T14:22
культура
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, начиная с 2020 года, увеличил почти на 300 миллионов рублей, до почти 8,5 миллиарда рублей, объем средств, выделяемых на президентские гранты в области культуры и искусства, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде эта сумма составляла 8186,5 миллиона рублей в год.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 декабря.
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владимир путин, политика