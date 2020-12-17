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Нижегородская область
https://ria.ru/20201217/dorogi-1589668669.html
Нижегородская область увеличит долю "нормативных" автодорог
Нижегородская область увеличит долю "нормативных" автодорог
Правительство Нижегородской области заключило дополнительное соглашение с министерством транспорта РФ об увеличении к 2024 году доли автомобильных дорог... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:03
2020-12-17T13:03
нижегородская область
глеб никитин
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Правительство Нижегородской области заключило дополнительное соглашение с министерством транспорта РФ об увеличении к 2024 году доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 40,52%, сообщил глава региона Глеб Никитин.Такое решение было принято совместно с правительством РФ для того, чтобы опережающими темпами приводить автодороги в нормативное состояние. В предыдущей редакции предусматривалось, что доля таких дорог к 2024 году в регионе составит 38,2%."В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за этот период в Нижегородской области планировалось отремонтировать 5,1 тысячи километров дорог. Теперь этот показатель увеличен до 5,6 тысячи километров. Для достижения таких целей регион получит из федерального бюджета дополнительно более 3,8 миллиарда рублей в 2022-2024 годах", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Губернатор отметил, что в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 километра. В итоге регион занял второе место среди субъектов РФ после Московской области по объемам дорожного ремонта.В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах России, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
https://ria.ru/20201215/nikitin-1589349502.html
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глеб никитин, здоровье - общество, московская область (подмосковье), нижегородская область, общество

Нижегородская область увеличит долю "нормативных" автодорог

13:03 17.12.2020
 
© Фото : правительство Нижегородской областиУчасток дороги Работки-Порецкое в Нижегородской области
Участок дороги Работки-Порецкое в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : правительство Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Правительство Нижегородской области заключило дополнительное соглашение с министерством транспорта РФ об увеличении к 2024 году доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 40,52%, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Такое решение было принято совместно с правительством РФ для того, чтобы опережающими темпами приводить автодороги в нормативное состояние. В предыдущей редакции предусматривалось, что доля таких дорог к 2024 году в регионе составит 38,2%.
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"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за этот период в Нижегородской области планировалось отремонтировать 5,1 тысячи километров дорог. Теперь этот показатель увеличен до 5,6 тысячи километров. Для достижения таких целей регион получит из федерального бюджета дополнительно более 3,8 миллиарда рублей в 2022-2024 годах", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Губернатор отметил, что в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 километра. В итоге регион занял второе место среди субъектов РФ после Московской области по объемам дорожного ремонта.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах России, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
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